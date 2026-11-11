https://1prime.ru/20261111/izhevsk-875112988.html

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:49+0300

2026-11-11T13:49+0300

2026-11-11T13:49+0300

бизнес

россия

ижевск

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875112988.jpg?1794394145

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Ижевск, Киров. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

ижевск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ижевск, росавиация