https://1prime.ru/20261111/izhevsk-875112988.html
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:49+0300
2026-11-11T13:49+0300
2026-11-11T13:49+0300
бизнес
россия
ижевск
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875112988.jpg?1794394145
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Ижевск, Киров. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ижевск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ижевск, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Ижевск, Росавиация
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов