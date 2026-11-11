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В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T07:21+0300
2026-11-11T07:21+0300
2026-11-11T07:21+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов