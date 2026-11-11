https://1prime.ru/20261111/kartina-875100471.html

Неизвестную ранее картину Айвазовского впервые выставят на торги

Неизвестную ранее картину Айвазовского впервые выставят на торги - 11.11.2026, ПРАЙМ

Неизвестную ранее картину Айвазовского впервые выставят на торги

Ранее не представленную публике картину мариниста Ивана Айвазовского "Ялтинский залив" впервые выставят на торги в декабре с ориентировочной стоимостью 800... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:39+0300

2026-11-11T10:39+0300

2026-11-11T10:39+0300

нью-йорк

норвегия

ялта

sotheby's

картина

искусство

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875100471.jpg?1794382742

ЛОНДОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Ранее не представленную публике картину мариниста Ивана Айвазовского "Ялтинский залив" впервые выставят на торги в декабре с ориентировочной стоимостью 800 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в британском аукционном доме Sotheby's. Картина под названием "Ялтинский залив" будет выставлена на аукцион в рамках продажи части коллекции частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie (Хранилища старой России), которую Sotheby's проведет в Нью-Йорке в декабре. Лот оценивается в 600-800 тысяч долларов. "Ялтинский залив" - особенно удачный пример позднего крымского пейзажа. Примечательно, что полотно шириной в один метр не имеет подрамника, а на обратной стороне есть подпись и дата. Картина была вывезена из России до или вскоре после революции 1917 года и к 1920-м годам оказалась в частной коллекции в Норвегии… Затем картина десятилетиями лежала на складе в галерее A LaVieille Russie, а теперь впервые в своей истории будет выставлена на аукцион", - сообщили в пресс-службе аукционного дома. Картина была написана Айвазовским в 1896 году, за год до его восьмидесятилетия, которое совпало с шестидесятилетием творческой деятельности художника. На картине сама Ялта скрыта за мысом, а вдалеке виднеется массив Ай-Петри. Слева, на горизонте, из Черного моря поднимается скала Парус. Небо залито теплым, мягким светом вечернего солнца, которое находится слева, за пределами картины. Чтобы добиться желаемого эффекта - бледного, воздушного неба - художник написал его за один сеанс, быстро нанося тонкие мазки на подготовленную грунтованную поверхность. В центре композиции - двухмачтовый корабль с российским императорским флагом. На переднем плане матросы загружают в шлюпку провизию. "Корабль и матросы не просто добавляют картине интереса и масштабности. Айвазовский был и всегда оставался художником-романтиком, и даже в этой мирной сцене чувствуется напряжение между природой и человеком. Угасающее солнце и неспокойное море намекают на то, что этих маленьких трудолюбивых людей ждет нелегкое путешествие", - рассказали в аукционном доме. Всего в рамках аукциона A La Vieille Russie будут выставлены более 300 связанных с дореволюционной Россией и семьей императора Николая II предметов, оценочная суммарная стоимость которых превышает 15 миллионов долларов. С молотка уйдут изделия Фаберже, золотые шкатулки, картины, иконы, фарфор, серебро и предметы императорского быта.

нью-йорк

норвегия

ялта

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нью-йорк, норвегия, ялта, sotheby's, картина, искусство