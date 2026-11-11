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В Казахстане раскрыли нарушения в сфере науки на 219 миллионов долларов - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане раскрыли нарушения в сфере науки на 219 миллионов долларов
В Казахстане раскрыли нарушения в сфере науки на 219 миллионов долларов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Казахстане раскрыли нарушения в сфере науки на 219 миллионов долларов
Высшая аудиторская палата (ВАП) Казахстана выявила нарушения на 114 миллионов долларов при финансировании науки, а также неэффективное планирование и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:39+0300
2026-11-11T11:39+0300
финансы
казахстан
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АЛМА-АТА, 11 ноя - ПРАЙМ. Высшая аудиторская палата (ВАП) Казахстана выявила нарушения на 114 миллионов долларов при финансировании науки, а также неэффективное планирование и использование средств на 105 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ведомства. "Всего по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 миллиард тенге (около 114 миллионов долларов - ред.), неэффективное планирование и использование средств - на 47 миллиардов тенге (около 105 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении ВАП. По данным аудита, около 139 миллионов долларов были направлены на 79 проектов программно-целевого финансирования без детализации расходов. При этом исполнители получали 96-98% их стоимости еще до итоговой оценки. Кроме того, по 176 проектам на сумму около 36 миллионов долларов не удалось обеспечить достижение конечных результатов. Из 141 завершенного проекта стабильные продажи продукции за последние три года обеспечили только 38, или 27%. Аудиторы также выявили риски конфликта интересов при отборе научных проектов: 84 из 225 членов научных советов входили в исследовательские группы по 127 проектам общей стоимостью около 116 миллионов долларов. Как уточнили в пресс-службе, материалы по 36 случаям переданы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности, еще по трем фактам принято решение об их передаче в правоохранительные органы. По данным ВАП, в 2022-2025 годах финансирование науки в стране увеличилось более чем вдвое - с 272 до 585 миллионов долларов. За это время была создана Национальная академия наук, началась модернизация научной инфраструктуры вузов и исследовательских организаций, а также были приняты меры по поддержке молодых ученых.
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финансы, казахстан
Финансы, КАЗАХСТАН
11:39 11.11.2026
 
В Казахстане раскрыли нарушения в сфере науки на 219 миллионов долларов

В Казахстане выявили нарушения и неэффективные расходы на науку на 219 миллионов долларов

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АЛМА-АТА, 11 ноя - ПРАЙМ. Высшая аудиторская палата (ВАП) Казахстана выявила нарушения на 114 миллионов долларов при финансировании науки, а также неэффективное планирование и использование средств на 105 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Всего по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 миллиард тенге (около 114 миллионов долларов - ред.), неэффективное планирование и использование средств - на 47 миллиардов тенге (около 105 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении ВАП.
По данным аудита, около 139 миллионов долларов были направлены на 79 проектов программно-целевого финансирования без детализации расходов. При этом исполнители получали 96-98% их стоимости еще до итоговой оценки.
Кроме того, по 176 проектам на сумму около 36 миллионов долларов не удалось обеспечить достижение конечных результатов. Из 141 завершенного проекта стабильные продажи продукции за последние три года обеспечили только 38, или 27%.
Аудиторы также выявили риски конфликта интересов при отборе научных проектов: 84 из 225 членов научных советов входили в исследовательские группы по 127 проектам общей стоимостью около 116 миллионов долларов.
Как уточнили в пресс-службе, материалы по 36 случаям переданы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности, еще по трем фактам принято решение об их передаче в правоохранительные органы.
По данным ВАП, в 2022-2025 годах финансирование науки в стране увеличилось более чем вдвое - с 272 до 585 миллионов долларов. За это время была создана Национальная академия наук, началась модернизация научной инфраструктуры вузов и исследовательских организаций, а также были приняты меры по поддержке молодых ученых.
 
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