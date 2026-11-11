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Власти Башкирии будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу медведя
Власти Башкирии будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу медведя - 11.11.2026, ПРАЙМ
Власти Башкирии будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу медведя
Власти Башкирии для регулирования численности медведей в регионе будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу зверя, сообщил глава республики Радий Хабиров. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:30+0300
2026-11-11T20:30+0300
2026-11-11T20:30+0300
общество
башкирия
радий хабиров
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УФА, 11 ноя – ПРАЙМ. Власти Башкирии для регулирования численности медведей в регионе будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу зверя, сообщил глава республики Радий Хабиров. Глава Башкирии в среду проводит прямую линию. Ему поступил вопрос от уфимки, обеспокоенной снижением популяции медведей в республике. "Поверьте, угрозы снижения популяции медведей у нас нет, более того, у нас есть беспокойство, связанное с необходимостью более четкого регулирования численности. Именно поэтому мы ввели выплаты за тушу медведя в размере 50 тысяч рублей. Нам необходимо численность медведя регулировать", - сказал Хабиров. Глава региона отметил, что местные власти ежегодно дают достаточно большое количество квот на отстрел медведей, но охотники в последние годы не выбирают квоты, что приводит к увеличению численности хищников. "Большое беспокойство вызывает ситуация по стране, этот год у нас прошел, по моему, под эгидой медведя, мы видим трагические случаи, когда нападения есть и убийства людей. Мы фиксируем факты, что медведи выходят к населенным пунктам и у нас в республике, что очень плохо", - добавил Хабиров. Глава региона подчеркнул, что такое поведение зверя представляет потенциальную опасность.
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общество , башкирия, радий хабиров
Общество , БАШКИРИЯ, Радий Хабиров
Власти Башкирии будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу медведя
Хабиров: власти Башкирии будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу медведя
УФА, 11 ноя – ПРАЙМ. Власти Башкирии для регулирования численности медведей в регионе будут выплачивать по 50 тысяч рублей за тушу зверя, сообщил глава республики Радий Хабиров.
Глава Башкирии
в среду проводит прямую линию. Ему поступил вопрос от уфимки, обеспокоенной снижением популяции медведей в республике.
"Поверьте, угрозы снижения популяции медведей у нас нет, более того, у нас есть беспокойство, связанное с необходимостью более четкого регулирования численности. Именно поэтому мы ввели выплаты за тушу медведя в размере 50 тысяч рублей. Нам необходимо численность медведя регулировать", - сказал Хабиров
.
Глава региона отметил, что местные власти ежегодно дают достаточно большое количество квот на отстрел медведей, но охотники в последние годы не выбирают квоты, что приводит к увеличению численности хищников.
"Большое беспокойство вызывает ситуация по стране, этот год у нас прошел, по моему, под эгидой медведя, мы видим трагические случаи, когда нападения есть и убийства людей. Мы фиксируем факты, что медведи выходят к населенным пунктам и у нас в республике, что очень плохо", - добавил Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что такое поведение зверя представляет потенциальную опасность.