Канада уведомила IIHF об отказе в визах российским хоккеистам на МЧМ
Оттава подтвердила, что не допустит сборную России к МЧМ даже в нейтральном статусе
© РИА Новости . Григорий Соколов | Перейти в медиабанкОлимпиада 2014. Хоккей. Женщины. Россия - Германия
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство Канады направило в Международную федерацию хоккея (IIHF) официальное уведомление о том, что российским игрокам не будут выданы визы для участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает TSN со ссылкой на заявление канадских властей.
Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. IIHF заявила, что исполняет решение суда. Согласно обновленному расписанию, которое уже получили национальные федерации, сборная России на молодежном чемпионате мира займет место команды Норвегии.
Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял, что Оттава не выдаст визы российским спортсменам. После изменения расписания в канцелярии премьера подтвердили: позиция осталась прежней. Канадская сторона также намерена запретить участие даже тем российским хоккеистам, которые уже находятся в стране. В понедельник министр по делам спорта Канады Адам ван Коверден уточнил, что не допускает участия россиян в нейтральном статусе, поскольку это понятие применяется к отдельным спортсменам, а не к командам.