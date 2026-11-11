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Канада уведомила IIHF об отказе в визах российским хоккеистам на МЧМ - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Канада уведомила IIHF об отказе в визах российским хоккеистам на МЧМ
Канада уведомила IIHF об отказе в визах российским хоккеистам на МЧМ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Канада уведомила IIHF об отказе в визах российским хоккеистам на МЧМ
Правительство Канады направило в Международную федерацию хоккея (IIHF) официальное уведомление о том, что российским игрокам не будут выданы визы для участия в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:51+0300
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство Канады направило в Международную федерацию хоккея (IIHF) официальное уведомление о том, что российским игрокам не будут выданы визы для участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает TSN со ссылкой на заявление канадских властей.Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. IIHF заявила, что исполняет решение суда. Согласно обновленному расписанию, которое уже получили национальные федерации, сборная России на молодежном чемпионате мира займет место команды Норвегии.Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял, что Оттава не выдаст визы российским спортсменам. После изменения расписания в канцелярии премьера подтвердили: позиция осталась прежней. Канадская сторона также намерена запретить участие даже тем российским хоккеистам, которые уже находятся в стране. В понедельник министр по делам спорта Канады Адам ван Коверден уточнил, что не допускает участия россиян в нейтральном статусе, поскольку это понятие применяется к отдельным спортсменам, а не к командам.
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бизнес, мировая экономика, канада, норвегия, марк карни
Бизнес, Мировая экономика, КАНАДА, НОРВЕГИЯ, Марк Карни
20:51 11.11.2026
 
Канада уведомила IIHF об отказе в визах российским хоккеистам на МЧМ

Оттава подтвердила, что не допустит сборную России к МЧМ даже в нейтральном статусе

© РИА Новости . Григорий Соколов | Перейти в медиабанкОлимпиада 2014. Хоккей. Женщины. Россия - Германия
Олимпиада 2014. Хоккей. Женщины. Россия - Германия - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Григорий Соколов
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство Канады направило в Международную федерацию хоккея (IIHF) официальное уведомление о том, что российским игрокам не будут выданы визы для участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает TSN со ссылкой на заявление канадских властей.
Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. IIHF заявила, что исполняет решение суда. Согласно обновленному расписанию, которое уже получили национальные федерации, сборная России на молодежном чемпионате мира займет место команды Норвегии.
Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял, что Оттава не выдаст визы российским спортсменам. После изменения расписания в канцелярии премьера подтвердили: позиция осталась прежней. Канадская сторона также намерена запретить участие даже тем российским хоккеистам, которые уже находятся в стране. В понедельник министр по делам спорта Канады Адам ван Коверден уточнил, что не допускает участия россиян в нейтральном статусе, поскольку это понятие применяется к отдельным спортсменам, а не к командам.
 
БизнесМировая экономикаКАНАДАНОРВЕГИЯМарк Карни
 
 
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