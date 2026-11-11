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В Киеве отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии

В Киеве отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Киеве отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии

Уличное освещение отключат в Киеве из-за критического дефицита электроэнергии, сообщает коммунальное предприятие "Киевгорсвет". | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:45+0300

2026-11-11T13:45+0300

2026-11-11T13:45+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Уличное освещение отключат в Киеве из-за критического дефицита электроэнергии, сообщает коммунальное предприятие "Киевгорсвет". "В Киеве временно выключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Освещение оставят на тех участках, от которых питаются средства оповещения. Причиной такого решения "Киевгорсвет" назвал повреждения энергетической инфраструктуры, которые вызвали критический дефицит электроэнергии в городе. В Киеве с начала ноября регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения электричества. Жители города все чаще выходят протестовать на улицы города из-за того, что у них по пять и более суток нет света в домах. Мэр украинской столицы Виталий Кличко на прошлой неделе заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла. Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , киев, виталий кличко, facebook