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В Киеве отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии
В Киеве отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Киеве отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии
Уличное освещение отключат в Киеве из-за критического дефицита электроэнергии, сообщает коммунальное предприятие "Киевгорсвет". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:45+0300
2026-11-11T13:45+0300
2026-11-11T13:45+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Уличное освещение отключат в Киеве из-за критического дефицита электроэнергии, сообщает коммунальное предприятие "Киевгорсвет".
"В Киеве временно выключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Освещение оставят на тех участках, от которых питаются средства оповещения. Причиной такого решения "Киевгорсвет" назвал повреждения энергетической инфраструктуры, которые вызвали критический дефицит электроэнергии в городе.
В Киеве с начала ноября регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения электричества. Жители города все чаще выходят протестовать на улицы города из-за того, что у них по пять и более суток нет света в домах.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко на прошлой неделе заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла.
Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.
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общество , киев, виталий кличко, facebook
Общество , Киев, Виталий Кличко, Facebook
В Киеве отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии
В Киеве отключат наружное освещение из-за критического дефицита электроэнергии
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Уличное освещение отключат в Киеве из-за критического дефицита электроэнергии, сообщает коммунальное предприятие "Киевгорсвет".
"В Киеве временно выключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Освещение оставят на тех участках, от которых питаются средства оповещения. Причиной такого решения "Киевгорсвет" назвал повреждения энергетической инфраструктуры, которые вызвали критический дефицит электроэнергии в городе.
В Киеве с начала ноября регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения электричества. Жители города все чаще выходят протестовать на улицы города из-за того, что у них по пять и более суток нет света в домах.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко на прошлой неделе заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла.
Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.