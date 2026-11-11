https://1prime.ru/20261111/kirov-875093766.html

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T06:27+0300

2026-11-11T06:27+0300

2026-11-11T06:27+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Кирова ("Победилово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, росавиация