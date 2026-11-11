https://1prime.ru/20261111/kitaj-875096022.html

СМИ: цены на электроэнергию в России поручено удержать ниже, чем в Китае

СМИ: цены на электроэнергию в России поручено удержать ниже, чем в Китае - 11.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: цены на электроэнергию в России поручено удержать ниже, чем в Китае

Президент России Владимир Путин поручил правительству при подготовке актуальной генеральной схемы размещения электроэнергетики обеспечить средние конечные цены... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T08:58+0300

2026-11-11T08:58+0300

2026-11-11T09:24+0300

россия

китай

владимир путин

вэф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875096022.jpg?1794378251

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству при подготовке актуальной генеральной схемы размещения электроэнергетики обеспечить средние конечные цены электроэнергии для розничных потребителей на 20% ниже, чем в Китае, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "При подготовке актуальной генсхемы размещения объектов электроэнергетики правительству необходимо будет обеспечить разницу в 20% между средней конечной ценой электроэнергии для потребителей розничных рынков Единой энергосистемы России и сопоставимым показателем в Китае", - говорится в статье. "Такое поручение, по словам источников "Коммерсанта", дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания в рамках ВЭФ. Источники уточняют, что российская цена должна быть ниже китайской", - добавляет газета. Она отмечает, что тем самым при планировании новых масштабных энергостроек правительству нужно будет уложить в конечную цену для потребителей стоимость не только новой электроэнергии и мощности, но и услуг передачи электроэнергии и сбытовую надбавку. В Минэнерго изданию напомнили, что им был разработан законопроект, который позволит перейти от "экономики спроса" к "экономике предложения" за счет запуска нового инвестиционного цикла в электроэнергетике. "По оценке министерства, предусмотренные законопроектом инициативы в совокупности с дополнительными финансовыми мерами позволят обеспечить необходимое развитие отрасли при сохранении 20%-ной разницы с конечными ценами в Китае", - говорится в материале. В Сообществе потребителей энергии, представляющем интересы крупной промышленности, считают такое решение своевременным и востребованным, поскольку оно связывает энергетическую политику с конкурентоспособностью российской промышленности на рынках, где Китай занимает ведущие позиции, прежде всего в металлургии, производстве удобрений, химии и нефтехимии, отмечает издание.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владимир путин, вэф