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Пробную партию астраханских рыбных кормов отправят в Китай - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Пробную партию астраханских рыбных кормов отправят в Китай
Пробную партию астраханских рыбных кормов отправят в Китай - 11.11.2026, ПРАЙМ
Пробную партию астраханских рыбных кормов отправят в Китай
Астраханская компания "Рыбные корма" направит пробную партию своей продукции в Китай, сообщило министерство внешних связей Астраханской области. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:48+0300
2026-11-11T10:51+0300
бизнес
россия
китай
астраханская область
кнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - ПРАЙМ. Астраханская компания "Рыбные корма" направит пробную партию своей продукции в Китай, сообщило министерство внешних связей Астраханской области. В городе Циндао (провинция Шаньдун, КНР) завершилась Международная выставка рыболовства, морепродуктов и технологий China Fisheries &amp; Seafood Expo. В числе российских участников свою продукцию представило ООО "Рыбные корма" - резидент астраханской особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Лотос". "По итогам выставки была достигнута договоренность с китайской компанией, специализирующейся на производстве черной икры, о поставке пробной партии астраханских кормов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что китайские партнеры посетят с визитом предприятие компании "Рыбные корма" на территории ОЭЗ "Лотос". Продукция компании представлена брендом "F3 - формула здорового роста" с уникальной линейкой высокоэнергетичных кормов с содержанием жира до 36% и размером гранулы от 1,5 миллиметров. Она хорошо зарекомендовала себя в разных регионах России: Карелии, Северной Осетии, Дагестане, Краснодарском крае, Ленинградской и Мурманской областях и других. Экспозиция выставки China Fisheries &amp; Seafood Expo в этом году заняла более 117 тысяч квадратных метров. Участие в ней приняли свыше 42 тысяч человек из более чем 50 стран.
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бизнес, россия, китай, астраханская область, кнр
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Астраханская область, КНР
10:48 11.11.2026 (обновлено: 10:51 11.11.2026)
 
Пробную партию астраханских рыбных кормов отправят в Китай

Астраханская компания "Рыбные корма" направит пробную партию своей продукции в Китай

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - ПРАЙМ. Астраханская компания "Рыбные корма" направит пробную партию своей продукции в Китай, сообщило министерство внешних связей Астраханской области.
В городе Циндао (провинция Шаньдун, КНР) завершилась Международная выставка рыболовства, морепродуктов и технологий China Fisheries & Seafood Expo. В числе российских участников свою продукцию представило ООО "Рыбные корма" - резидент астраханской особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Лотос".
"По итогам выставки была достигнута договоренность с китайской компанией, специализирующейся на производстве черной икры, о поставке пробной партии астраханских кормов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что китайские партнеры посетят с визитом предприятие компании "Рыбные корма" на территории ОЭЗ "Лотос".
Продукция компании представлена брендом "F3 - формула здорового роста" с уникальной линейкой высокоэнергетичных кормов с содержанием жира до 36% и размером гранулы от 1,5 миллиметров. Она хорошо зарекомендовала себя в разных регионах России: Карелии, Северной Осетии, Дагестане, Краснодарском крае, Ленинградской и Мурманской областях и других.
Экспозиция выставки China Fisheries & Seafood Expo в этом году заняла более 117 тысяч квадратных метров. Участие в ней приняли свыше 42 тысяч человек из более чем 50 стран.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙАстраханская областьКНР
 
 
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