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В Китае мужчина в День холостяка купил квартиру всего за 1,7 доллара

В Китае мужчина в День холостяка купил квартиру всего за 1,7 доллара - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Китае мужчина в День холостяка купил квартиру всего за 1,7 доллара

Мужчина из восточной части Китая во время распродаж по случаю Дня холостяка (11.11) приобрел квартиру всего за 11 юаней (около 1,7 доллара), сообщает газета... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:47+0300

2026-11-11T18:47+0300

2026-11-11T18:47+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мужчина из восточной части Китая во время распродаж по случаю Дня холостяка (11.11) приобрел квартиру всего за 11 юаней (около 1,7 доллара), сообщает газета South China Morning Post (SCMP). День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из четырех единиц (11.11). В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи по этому поводу. "Покупатель из восточной части страны приобрел квартиру на северо-востоке всего за 11 юаней (1,7 доллара США)", - говорится в сообщении. Он приобрел двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Квартира была продана через платформу Alibaba Auction, которая проводила аукцион. Начальная цена составляла 1 юань, а максимальная цена была установлена на уровне 11 юаней. Согласно данным платформы, в акции приняли участие более 1,6 тысячи человек. Мужчина приобрел квартиру, первым подав ставку на максимально допустимые 11 юаней. Однако ему придется заплатить около 300 долларов в виде обязательного налога на оформление права собственности, чтобы завершить переоформление недвижимости. А сумму за квартиру покрыла платформа. Мужчина отмечает, что он не планирует переезжать в провинцию Хэйлунцзян и будет использовать новую недвижимость как загородное жилье для периодических зимних поездок. Такой вариант приобретения квартиры вызвал бурное обсуждение в китайских социальных сетях. При этом юристы советуют не спешить при заключении сделок с недвижимостью по подозрительно низким ценам, поскольку в таких ситуациях могут скрываться серьезные проблемы, включая неясный статус права собственности, неуплаченные налоги и задолженности, а также большие юридические расходы. Представители отрасли отмечают, что такой аукцион по крайне низкой цене был организован для привлечения внимания перед последующими продажами недвижимости.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша