https://1prime.ru/20261111/knigi-875097137.html

Спрос на книги Достоевского среди россиян вырос на 12,5%

Спрос на книги Достоевского среди россиян вырос на 12,5% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на книги Достоевского среди россиян вырос на 12,5%

Интерес россиян к произведениям Федора Достоевского в 2026 году вырос на 12,5% по сравнению с прошлым годом, самым популярным романом писателя остается... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:36+0300

2026-11-11T09:36+0300

2026-11-11T09:36+0300

бизнес

россия

книги

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Интерес россиян к произведениям Федора Достоевского в 2026 году вырос на 12,5% по сравнению с прошлым годом, самым популярным романом писателя остается "Преступление и наказание", сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "С января по ноябрь 2026 года было продано более 157 тысяч экземпляров, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в "Читай-городе" о продажах Достоевского. В книжной сети отметили, что осенью интерес к писателю вырос еще заметнее: с сентября по ноябрь покупатели приобрели более 36 тысяч книг, что на 21,5% больше, чем осенью 2025 года. Кроме того, в 2025 году Достоевский занял первое место по продажам, сместив Михаила Булгакова. Лидером по продажам классика в 2026 году стало "Преступление и наказание". Второе и третье место соответственно заняли "Идиот" и "Игрок", четвертыми стали "Белые ночи", пятыми - "Братья Карамазовы", а "Записки из подполья" замыкают топ-10. В "Читай-городе" также отметили, что "Игрока" стали покупать на 31% чаще, и роман поднялся в общем рейтинге классических произведений отечественных авторов с четырнадцатого на пятое место.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, книги