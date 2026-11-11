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Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы
Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы - 11.11.2026, ПРАЙМ
Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы
Комиссия по саморегулированию, запущенная в 2022 году, рассмотрела уже около 3 тысяч обращений предпринимателей о нарушениях со стороны маркетплейсов, и лишь... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:04+0300
2026-11-11T13:04+0300
финансы
акит
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Комиссия по саморегулированию, запущенная в 2022 году, рассмотрела уже около 3 тысяч обращений предпринимателей о нарушениях со стороны маркетплейсов, и лишь каждая пятая проблема осталась нерешенной, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "С 2022 года мы запустили комиссию по саморегулированию. Суть в том, что она рассматривает жалобы предпринимателей, если платформы нарушают стандарты маркетплейсов... Около 3 тысяч обращений прошло через АКИТ" - сказал Соколов в холе форума "День платформенной экономики". По его словам, если предприниматель недоволен тем, как платформа решила его проблему, он может обратиться в комиссию, и АКИТ проверит, как платформа взаимодействует с ним. "Восемьдесят процентов обращений рассмотрено с пометкой "вопрос решен" - заключил Соколов.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, акит
Финансы, АКИТ
13:04 11.11.2026
 
Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы

АКИТ: каждая пятая проблема со стороны маркетплейсов осталась нерешенной

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Комиссия по саморегулированию, запущенная в 2022 году, рассмотрела уже около 3 тысяч обращений предпринимателей о нарушениях со стороны маркетплейсов, и лишь каждая пятая проблема осталась нерешенной, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"С 2022 года мы запустили комиссию по саморегулированию. Суть в том, что она рассматривает жалобы предпринимателей, если платформы нарушают стандарты маркетплейсов... Около 3 тысяч обращений прошло через АКИТ" - сказал Соколов в холе форума "День платформенной экономики".
По его словам, если предприниматель недоволен тем, как платформа решила его проблему, он может обратиться в комиссию, и АКИТ проверит, как платформа взаимодействует с ним.
"Восемьдесят процентов обращений рассмотрено с пометкой "вопрос решен" - заключил Соколов.
 
ФинансыАКИТ
 
 
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