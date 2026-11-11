https://1prime.ru/20261111/komissija-875110254.html

Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы

Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы - 11.11.2026, ПРАЙМ

Комиссия по саморегулированию рассмотрела три тысячи жалоб на маркетплейсы

Комиссия по саморегулированию, запущенная в 2022 году, рассмотрела уже около 3 тысяч обращений предпринимателей о нарушениях со стороны маркетплейсов, и лишь... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:04+0300

2026-11-11T13:04+0300

2026-11-11T13:04+0300

финансы

акит

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Комиссия по саморегулированию, запущенная в 2022 году, рассмотрела уже около 3 тысяч обращений предпринимателей о нарушениях со стороны маркетплейсов, и лишь каждая пятая проблема осталась нерешенной, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "С 2022 года мы запустили комиссию по саморегулированию. Суть в том, что она рассматривает жалобы предпринимателей, если платформы нарушают стандарты маркетплейсов... Около 3 тысяч обращений прошло через АКИТ" - сказал Соколов в холе форума "День платформенной экономики". По его словам, если предприниматель недоволен тем, как платформа решила его проблему, он может обратиться в комиссию, и АКИТ проверит, как платформа взаимодействует с ним. "Восемьдесят процентов обращений рассмотрено с пометкой "вопрос решен" - заключил Соколов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, акит