Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/komponent-875103173.html
РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ
РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ - 11.11.2026, ПРАЙМ
РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ
Три компонента системы технического зрения для российского высокоскоростного поезда, в том числе дополнительные "глаза" машиниста и "навигатор", прошли... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:19+0300
2026-11-11T11:20+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875103173.jpg?1794385257
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Три компонента системы технического зрения для российского высокоскоростного поезда, в том числе дополнительные "глаза" машиниста и "навигатор", прошли испытания и получили документы о соответствии требованиям безопасности, сообщили РЖД. "Три изделия системы технического зрения для высокоскоростного поезда подтвердили соответствие требованиям Таможенного союза. Декларации соответствия техническому регламенту ТР ТС 002/2011 "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" получили...", - говорится в сообщении. Одним из таких компонентов стал блок обнаружения препятствий. "Это дополнительные "глаза" машиниста. Его задача – вовремя заметить все, что может оказаться на путях. Чем раньше замечено препятствие, тем больше времени на реакцию", - поясняют РЖД. Еще один элемент – высокоточная система позиционирования. "Это "навигатор" поезда. Она передает в системы управления данные о том, где находится поезд, с какой скоростью едет, сколько времени в пути и как меняются другие параметры движения", - говорится в сообщении. И третья система, про которую пишут РЖД, - это модуль синхронизации связи дистанционного управления - "переводчик" и "диспетчер" связи. Он отвечает за обмен данными между комплексом, который обеспечивает безопасность движения, и радиоблок-центром. "Все изделия разработали специалисты НИИАС. Они прошли испытания в независимых аккредитованных центрах и полностью соответствуют жестким требованиям безопасности, действующим в странах Таможенного союза. Сейчас технологию и оборудование тестируем на "Ласточке", которая курсирует по МЦК. По мере готовности высокоскоростного поезда начнем испытания и на нем", - сообщает компания. Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
11:19 11.11.2026 (обновлено: 11:20 11.11.2026)
 
РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ

РЖД: три компонента системы технического зрения для поезда ВСМ прошли испытания

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Три компонента системы технического зрения для российского высокоскоростного поезда, в том числе дополнительные "глаза" машиниста и "навигатор", прошли испытания и получили документы о соответствии требованиям безопасности, сообщили РЖД.
"Три изделия системы технического зрения для высокоскоростного поезда подтвердили соответствие требованиям Таможенного союза. Декларации соответствия техническому регламенту ТР ТС 002/2011 "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" получили...", - говорится в сообщении.
Одним из таких компонентов стал блок обнаружения препятствий.
"Это дополнительные "глаза" машиниста. Его задача – вовремя заметить все, что может оказаться на путях. Чем раньше замечено препятствие, тем больше времени на реакцию", - поясняют РЖД.
Еще один элемент – высокоточная система позиционирования.
"Это "навигатор" поезда. Она передает в системы управления данные о том, где находится поезд, с какой скоростью едет, сколько времени в пути и как меняются другие параметры движения", - говорится в сообщении.
И третья система, про которую пишут РЖД, - это модуль синхронизации связи дистанционного управления - "переводчик" и "диспетчер" связи. Он отвечает за обмен данными между комплексом, который обеспечивает безопасность движения, и радиоблок-центром.
"Все изделия разработали специалисты НИИАС. Они прошли испытания в независимых аккредитованных центрах и полностью соответствуют жестким требованиям безопасности, действующим в странах Таможенного союза. Сейчас технологию и оборудование тестируем на "Ласточке", которая курсирует по МЦК. По мере готовности высокоскоростного поезда начнем испытания и на нем", - сообщает компания.
Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала