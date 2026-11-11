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РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ

РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ - 11.11.2026, ПРАЙМ

РЖД рассказали о дополнительных "глазах" машиниста для поезда ВСМ

Три компонента системы технического зрения для российского высокоскоростного поезда, в том числе дополнительные "глаза" машиниста и "навигатор", прошли... | 11.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Три компонента системы технического зрения для российского высокоскоростного поезда, в том числе дополнительные "глаза" машиниста и "навигатор", прошли испытания и получили документы о соответствии требованиям безопасности, сообщили РЖД. "Три изделия системы технического зрения для высокоскоростного поезда подтвердили соответствие требованиям Таможенного союза. Декларации соответствия техническому регламенту ТР ТС 002/2011 "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" получили...", - говорится в сообщении. Одним из таких компонентов стал блок обнаружения препятствий. "Это дополнительные "глаза" машиниста. Его задача – вовремя заметить все, что может оказаться на путях. Чем раньше замечено препятствие, тем больше времени на реакцию", - поясняют РЖД. Еще один элемент – высокоточная система позиционирования. "Это "навигатор" поезда. Она передает в системы управления данные о том, где находится поезд, с какой скоростью едет, сколько времени в пути и как меняются другие параметры движения", - говорится в сообщении. И третья система, про которую пишут РЖД, - это модуль синхронизации связи дистанционного управления - "переводчик" и "диспетчер" связи. Он отвечает за обмен данными между комплексом, который обеспечивает безопасность движения, и радиоблок-центром. "Все изделия разработали специалисты НИИАС. Они прошли испытания в независимых аккредитованных центрах и полностью соответствуют жестким требованиям безопасности, действующим в странах Таможенного союза. Сейчас технологию и оборудование тестируем на "Ласточке", которая курсирует по МЦК. По мере готовности высокоскоростного поезда начнем испытания и на нем", - сообщает компания. Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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