Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/kongress-875103029.html
В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
Тринадцатый Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет в Москве 18 ноября, ключевой темой мероприятия станет формирование экосистемы доверия,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:15+0300
2026-11-11T11:15+0300
технологии
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875103029.jpg?1794384955
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Тринадцатый Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет в Москве 18 ноября, ключевой темой мероприятия станет формирование экосистемы доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Восемнадцатого ноября в Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организатором выступает компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия", - говорится в сообщении. Уточняется, что ключевой темой конгресса станет формирование экосистемы доверия, в которой бизнес, власть, наука и культура могут эффективно взаимодействовать, создавая надежную репутацию страны и открывая возможности для технологического лидерства. На пленарном заседании "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти" спикеры поделятся практическими механизмами и инструментами, способными объединить разрозненные инновационные инициативы в целостную среду. Более того, в рамках 11 сессий участники конгресса обсудят технологическое партнерство как основу доверия в новой архитектуре мировой экономики, сценарии технологического лидерства в различных сферах, в том числе в фарминновациях и ядерной медицине, роль искусственного интеллекта и квантовый мир будущего. Также на площадке мероприятия состоятся дискуссии о формировании образовательной экосистемы доверия, новых подходах к формированию кадрового потенциала отрасли АПК, национальных моделях научно-технологического прогнозирования. Ассоциация "Национальных чемпионов" представит инновационные решения и образцы продукции высокотехнологичных производств. Фотовыставка работ финалистов международного конкурса "Картина мира", организованного "Иннопрактикой" и Государственной Третьяковской галереей в 2026 году, даст представление о понимании молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира. "Объединяя науку, бизнес, культуру и власть, экосистема доверия устраняет барьеры, открывает возможности для инвестиций и становится драйвером технологического лидерства и устойчивого развития страны", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва
Технологии, МОСКВА
11:15 11.11.2026
 
В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

В Москве 18 ноября пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Тринадцатый Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет в Москве 18 ноября, ключевой темой мероприятия станет формирование экосистемы доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".
"Восемнадцатого ноября в Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организатором выступает компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ключевой темой конгресса станет формирование экосистемы доверия, в которой бизнес, власть, наука и культура могут эффективно взаимодействовать, создавая надежную репутацию страны и открывая возможности для технологического лидерства.
На пленарном заседании "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти" спикеры поделятся практическими механизмами и инструментами, способными объединить разрозненные инновационные инициативы в целостную среду.
Более того, в рамках 11 сессий участники конгресса обсудят технологическое партнерство как основу доверия в новой архитектуре мировой экономики, сценарии технологического лидерства в различных сферах, в том числе в фарминновациях и ядерной медицине, роль искусственного интеллекта и квантовый мир будущего.
Также на площадке мероприятия состоятся дискуссии о формировании образовательной экосистемы доверия, новых подходах к формированию кадрового потенциала отрасли АПК, национальных моделях научно-технологического прогнозирования.
Ассоциация "Национальных чемпионов" представит инновационные решения и образцы продукции высокотехнологичных производств. Фотовыставка работ финалистов международного конкурса "Картина мира", организованного "Иннопрактикой" и Государственной Третьяковской галереей в 2026 году, даст представление о понимании молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира.
"Объединяя науку, бизнес, культуру и власть, экосистема доверия устраняет барьеры, открывает возможности для инвестиций и становится драйвером технологического лидерства и устойчивого развития страны", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении.
 
ТехнологииМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала