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В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

Тринадцатый Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет в Москве 18 ноября, ключевой темой мероприятия станет формирование экосистемы доверия,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:15+0300

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технологии

москва

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Тринадцатый Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет в Москве 18 ноября, ключевой темой мероприятия станет формирование экосистемы доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Восемнадцатого ноября в Москве пройдет XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организатором выступает компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия", - говорится в сообщении. Уточняется, что ключевой темой конгресса станет формирование экосистемы доверия, в которой бизнес, власть, наука и культура могут эффективно взаимодействовать, создавая надежную репутацию страны и открывая возможности для технологического лидерства. На пленарном заседании "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти" спикеры поделятся практическими механизмами и инструментами, способными объединить разрозненные инновационные инициативы в целостную среду. Более того, в рамках 11 сессий участники конгресса обсудят технологическое партнерство как основу доверия в новой архитектуре мировой экономики, сценарии технологического лидерства в различных сферах, в том числе в фарминновациях и ядерной медицине, роль искусственного интеллекта и квантовый мир будущего. Также на площадке мероприятия состоятся дискуссии о формировании образовательной экосистемы доверия, новых подходах к формированию кадрового потенциала отрасли АПК, национальных моделях научно-технологического прогнозирования. Ассоциация "Национальных чемпионов" представит инновационные решения и образцы продукции высокотехнологичных производств. Фотовыставка работ финалистов международного конкурса "Картина мира", организованного "Иннопрактикой" и Государственной Третьяковской галереей в 2026 году, даст представление о понимании молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира. "Объединяя науку, бизнес, культуру и власть, экосистема доверия устраняет барьеры, открывает возможности для инвестиций и становится драйвером технологического лидерства и устойчивого развития страны", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении.

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