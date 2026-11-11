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В Южной Корее заявили о простое шести СПГ-танкеров из-за санкций
В Южной Корее заявили о простое шести СПГ-танкеров из-за санкций - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Южной Корее заявили о простое шести СПГ-танкеров из-за санкций
Антироссийские санкции привели к простою шести СПГ-танкеров, южнокорейская компания Hanwha Ocean построила их для российского проекта "Арктик СПГ-2" и не может... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:38+0300
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СЕУЛ, 11 ноя — ПРАЙМ. Антироссийские санкции привели к простою шести СПГ-танкеров, южнокорейская компания Hanwha Ocean построила их для российского проекта "Арктик СПГ-2" и не может передать заказчику, заявил бывший лидер Демократической партии Республики Корея Сон Ен Гиль на форуме в парламенте страны.
"У нас есть шесть СПГ-танкеров ледового класса, которые Hanwha Ocean уже полностью построила и должна передать заказчику. Но сейчас из-за экономических санкций они просто стоят", — сказал Сон Ен Гиль.
По его словам, общая стоимость простаивающих газовозов достигает почти 2 триллионов вон (более 1,4 миллиарда долларов). Политик отметил, что лично пытается добиться решения этой проблемы.
Газовозы предназначались для обслуживания российского проекта "Арктик СПГ — 2". Однако их передача оказалась затруднена из-за санкционных ограничений.
Форум "Поиск путей достижения мира на Корейском полуострове через восстановление российско-южнокорейских отношений" прошел 11 ноября в Национальном собрании Республики Корея. Мероприятие было организовано общественной организацией "Сеть за мир и объединение" совместно с организацией "Новая Корея" при участии депутатов Сон Ен Гиля и Ким Чжун Хена. Форум был посвящен выработке политических предложений для администрации президента Ли Чжэ Мена по восстановлению отношений Москвы и Сеула и обеспечению мира на Корейском полуострове.
Участники обсудили перспективы нормализации российско-южнокорейских отношений после завершения конфликта на Украине, возможности четырехстороннего стратегического сотрудничества России, Китая, Южной Кореи и КНДР для развития российского Дальнего Востока, а также влияние восстановления отношений Москвы и Сеула на мир и стабильность в Северо-Восточной Азии. Отдельное внимание было уделено евразийской стратегии Республики Корея. Программа форума также предусматривала принятие документа с политическими предложениями президенту Ли Чжэ Мену.
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В Южной Корее заявили о простое шести СПГ-танкеров из-за санкций
Экс-глава Демпартии Южной Кореи: санкции привели к простою шести СПГ-танкеров
СЕУЛ, 11 ноя — ПРАЙМ. Антироссийские санкции привели к простою шести СПГ-танкеров, южнокорейская компания Hanwha Ocean построила их для российского проекта "Арктик СПГ-2" и не может передать заказчику, заявил бывший лидер Демократической партии Республики Корея Сон Ен Гиль на форуме в парламенте страны.
"У нас есть шесть СПГ-танкеров ледового класса, которые Hanwha Ocean уже полностью построила и должна передать заказчику. Но сейчас из-за экономических санкций они просто стоят", — сказал Сон Ен Гиль.
По его словам, общая стоимость простаивающих газовозов достигает почти 2 триллионов вон (более 1,4 миллиарда долларов). Политик отметил, что лично пытается добиться решения этой проблемы.
Газовозы предназначались для обслуживания российского проекта "Арктик СПГ — 2". Однако их передача оказалась затруднена из-за санкционных ограничений.
Форум "Поиск путей достижения мира на Корейском полуострове через восстановление российско-южнокорейских отношений" прошел 11 ноября в Национальном собрании Республики Корея. Мероприятие было организовано общественной организацией "Сеть за мир и объединение" совместно с организацией "Новая Корея" при участии депутатов Сон Ен Гиля и Ким Чжун Хена. Форум был посвящен выработке политических предложений для администрации президента Ли Чжэ Мена по восстановлению отношений Москвы и Сеула и обеспечению мира на Корейском полуострове.
Участники обсудили перспективы нормализации российско-южнокорейских отношений после завершения конфликта на Украине, возможности четырехстороннего стратегического сотрудничества России, Китая, Южной Кореи и КНДР для развития российского Дальнего Востока, а также влияние восстановления отношений Москвы и Сеула на мир и стабильность в Северо-Восточной Азии. Отдельное внимание было уделено евразийской стратегии Республики Корея. Программа форума также предусматривала принятие документа с политическими предложениями президенту Ли Чжэ Мену.