https://1prime.ru/20261111/korrektirovki-875092634.html
В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов
В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов
Корректировки в расписании рейсов возможны в калининградском аэропорту "Храброво" из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T02:34+0300
2026-11-11T02:34+0300
2026-11-11T02:34+0300
бизнес
ленинградская область
калининград
росавиация
аэропорт пулково
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Корректировки в расписании рейсов возможны в калининградском аэропорту "Храброво" из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области, сообщила Росавиация.
Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений в петербургском аэропорту "Пулково".
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.
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бизнес, ленинградская область, калининград, росавиация, аэропорт пулково
Бизнес, Ленинградская область, КАЛИНИНГРАД, Росавиация, аэропорт Пулково
В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов
Росавиация: в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Корректировки в расписании рейсов возможны в калининградском аэропорту "Храброво" из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области, сообщила Росавиация.
Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений в петербургском аэропорту "Пулково".
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.