https://1prime.ru/20261111/korrektirovki-875092634.html

В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов

В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов

Корректировки в расписании рейсов возможны в калининградском аэропорту "Храброво" из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T02:34+0300

2026-11-11T02:34+0300

2026-11-11T02:34+0300

бизнес

ленинградская область

калининград

росавиация

аэропорт пулково

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Корректировки в расписании рейсов возможны в калининградском аэропорту "Храброво" из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области, сообщила Росавиация. Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений в петербургском аэропорту "Пулково". "Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

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бизнес, ленинградская область, калининград, росавиация, аэропорт пулково