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Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы

Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы - 11.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы

Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам стран - членов ООН и международным парламентским... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:53+0300

2026-11-11T12:53+0300

2026-11-11T12:53+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам стран - членов ООН и международным парламентским организациям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США. В обращении депутаты призывают участников 81-й сессии Генассамблеи ООН и мировое сообщество добиваться прекращения блокады республики. Депутаты Госдумы квалифицируют санкционную политику США в отношении Кубы как недопустимый инструмент внешнеполитического давления. По их оценке, она наносит значительный вред жизни кубинских граждан и дестабилизирует общественно-политическую обстановку в регионе. В документе подчеркивается, что блокада прямо противоречит Уставу ООН и ключевым принципам международного права. Уточняется, что санкции затрагивают права кубинцев на развитие, питание, здоровье и доступ к лекарствам, а после ужесточения ограничений в августе 2026 года страна практически лишилась импортного топлива. Депутаты указывают, что к октябрю 2026 года ситуация на Кубе привела к глубоким экономическим и гуманитарным проблемам. Гуманитарные последствия блокады, по мнению парламентариев, недопустимы и не могут быть оправданы политическими соображениями. Госдума выражает солидарность с требованиями международного сообщества о безотлагательном прекращении блокады и подтверждает готовность развивать всестороннее сотрудничество и поддерживать кубинский народ. Обращение планируется направить президенту России Владимиру Путину, а также в Совет Федерации, правительство, Общественную палату, Генассамблею ООН, Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ШОС, Латиноамериканский парламент и парламенты стран - членов ООН.

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россия, мировая экономика, куба, сша, оон, госдума