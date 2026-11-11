Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/kuba-875109186.html
Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы
Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы - 11.11.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы
Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам стран - членов ООН и международным парламентским... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:53+0300
2026-11-11T12:53+0300
россия
мировая экономика
куба
сша
оон
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875109186.jpg?1794390825
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам стран - членов ООН и международным парламентским организациям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США. В обращении депутаты призывают участников 81-й сессии Генассамблеи ООН и мировое сообщество добиваться прекращения блокады республики. Депутаты Госдумы квалифицируют санкционную политику США в отношении Кубы как недопустимый инструмент внешнеполитического давления. По их оценке, она наносит значительный вред жизни кубинских граждан и дестабилизирует общественно-политическую обстановку в регионе. В документе подчеркивается, что блокада прямо противоречит Уставу ООН и ключевым принципам международного права. Уточняется, что санкции затрагивают права кубинцев на развитие, питание, здоровье и доступ к лекарствам, а после ужесточения ограничений в августе 2026 года страна практически лишилась импортного топлива. Депутаты указывают, что к октябрю 2026 года ситуация на Кубе привела к глубоким экономическим и гуманитарным проблемам. Гуманитарные последствия блокады, по мнению парламентариев, недопустимы и не могут быть оправданы политическими соображениями. Госдума выражает солидарность с требованиями международного сообщества о безотлагательном прекращении блокады и подтверждает готовность развивать всестороннее сотрудничество и поддерживать кубинский народ. Обращение планируется направить президенту России Владимиру Путину, а также в Совет Федерации, правительство, Общественную палату, Генассамблею ООН, Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ШОС, Латиноамериканский парламент и парламенты стран - членов ООН.
куба
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, куба, сша, оон, госдума
РОССИЯ, Мировая экономика, КУБА, США, ООН, Госдума
12:53 11.11.2026
 
Госдума приняла обращение о прекращении блокады Кубы

Госдума приняла постановление об обращении к ГА ООН с призывом прекратить блокаду Кубы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам стран - членов ООН и международным парламентским организациям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США.
В обращении депутаты призывают участников 81-й сессии Генассамблеи ООН и мировое сообщество добиваться прекращения блокады республики.
Депутаты Госдумы квалифицируют санкционную политику США в отношении Кубы как недопустимый инструмент внешнеполитического давления. По их оценке, она наносит значительный вред жизни кубинских граждан и дестабилизирует общественно-политическую обстановку в регионе.
В документе подчеркивается, что блокада прямо противоречит Уставу ООН и ключевым принципам международного права. Уточняется, что санкции затрагивают права кубинцев на развитие, питание, здоровье и доступ к лекарствам, а после ужесточения ограничений в августе 2026 года страна практически лишилась импортного топлива.
Депутаты указывают, что к октябрю 2026 года ситуация на Кубе привела к глубоким экономическим и гуманитарным проблемам. Гуманитарные последствия блокады, по мнению парламентариев, недопустимы и не могут быть оправданы политическими соображениями.
Госдума выражает солидарность с требованиями международного сообщества о безотлагательном прекращении блокады и подтверждает готовность развивать всестороннее сотрудничество и поддерживать кубинский народ.
Обращение планируется направить президенту России Владимиру Путину, а также в Совет Федерации, правительство, Общественную палату, Генассамблею ООН, Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ШОС, Латиноамериканский парламент и парламенты стран - членов ООН.
 
РОССИЯМировая экономикаКУБАСШАООНГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала