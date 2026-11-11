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Между нефтью и переговорами: что ждет рубль до конца недели - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Между нефтью и переговорами: что ждет рубль до конца недели
Между нефтью и переговорами: что ждет рубль до конца недели - 11.11.2026, ПРАЙМ
Между нефтью и переговорами: что ждет рубль до конца недели
На текущей неделе ожидаем колебания курсов валют в пределах диапазонов 79,8-83,9 рубля за доллар, 89,5-94 рубля за евро и 12-12,5 рубля за юань. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:57+0300
2026-11-11T08:57+0300
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов валют в пределах диапазонов 79,8-83,9 рубля за доллар, 89,5-94 рубля за евро и 12-12,5 рубля за юань.Факторами давления на российскую валюту выступают увеличенные объемы пополнения Минфином золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление оказывает снижение мировых цен на нефть: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, российская Urals дешевеет еще сильнее, приближаясь к 70 долларам за баррель.В то же время интерес к рублю поддерживает высокая процентная ставка. Еще одним позитивным фактором может стать переговорный процесс между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Сам факт проведения переговоров и нейтральный либо умеренно позитивный информационный фон по их итогам способны поддержать российскую валюту. В таком случае рубль может укрепиться, а курсы иностранных валют приблизиться к локальным минимумам.До конца текущей недели при реализации благоприятного сценария рубль может укрепиться до следующих отметок: 79,80 рубля за доллар, 89,50 рубля за евро и 12,00 рубля за юань.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, валюта, курсы валют, рубль, доллар сша, евро, юань
Мнения аналитиков, Рынок, валюта, Курсы валют, рубль, Доллар США, евро, юань
08:57 11.11.2026
 
Между нефтью и переговорами: что ждет рубль до конца недели

Проценко: до конца недели курс доллара может укрепиться у отметки в 79,8 рубля

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов валют в пределах диапазонов 79,8-83,9 рубля за доллар, 89,5-94 рубля за евро и 12-12,5 рубля за юань.
Факторами давления на российскую валюту выступают увеличенные объемы пополнения Минфином золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление оказывает снижение мировых цен на нефть: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, российская Urals дешевеет еще сильнее, приближаясь к 70 долларам за баррель.
В то же время интерес к рублю поддерживает высокая процентная ставка. Еще одним позитивным фактором может стать переговорный процесс между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Сам факт проведения переговоров и нейтральный либо умеренно позитивный информационный фон по их итогам способны поддержать российскую валюту. В таком случае рубль может укрепиться, а курсы иностранных валют приблизиться к локальным минимумам.
До конца текущей недели при реализации благоприятного сценария рубль может укрепиться до следующих отметок: 79,80 рубля за доллар, 89,50 рубля за евро и 12,00 рубля за юань.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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