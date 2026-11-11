Между нефтью и переговорами: что ждет рубль до конца недели

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов валют в пределах диапазонов 79,8-83,9 рубля за доллар, 89,5-94 рубля за евро и 12-12,5 рубля за юань.Факторами давления на российскую валюту выступают увеличенные объемы пополнения Минфином золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление оказывает снижение мировых цен на нефть: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, российская Urals дешевеет еще сильнее, приближаясь к 70 долларам за баррель.В то же время интерес к рублю поддерживает высокая процентная ставка. Еще одним позитивным фактором может стать переговорный процесс между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Сам факт проведения переговоров и нейтральный либо умеренно позитивный информационный фон по их итогам способны поддержать российскую валюту. В таком случае рубль может укрепиться, а курсы иностранных валют приблизиться к локальным минимумам.До конца текущей недели при реализации благоприятного сценария рубль может укрепиться до следующих отметок: 79,80 рубля за доллар, 89,50 рубля за евро и 12,00 рубля за юань.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов валют в пределах диапазонов 79,8-83,9 рубля за доллар, 89,5-94 рубля за евро и 12-12,5 рубля за юань.
Факторами давления на российскую валюту выступают увеличенные объемы пополнения Минфином золотовалютных резервов в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление оказывает снижение мировых цен на нефть: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, российская Urals дешевеет еще сильнее, приближаясь к 70 долларам за баррель.
В то же время интерес к рублю поддерживает высокая процентная ставка. Еще одним позитивным фактором может стать переговорный процесс между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Сам факт проведения переговоров и нейтральный либо умеренно позитивный информационный фон по их итогам способны поддержать российскую валюту. В таком случае рубль может укрепиться, а курсы иностранных валют приблизиться к локальным минимумам.
До конца текущей недели при реализации благоприятного сценария рубль может укрепиться до следующих отметок: 79,80 рубля за доллар, 89,50 рубля за евро и 12,00 рубля за юань.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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