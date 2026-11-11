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Купил квартиру за цену чашки кофе: в Китае продали жилье за 11 юаней

Купил квартиру за цену чашки кофе: в Китае продали жилье за 11 юаней - 11.11.2026, ПРАЙМ

Купил квартиру за цену чашки кофе: в Китае продали жилье за 11 юаней

В Китае во время распродажи Double 11 покупатель приобрел двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян всего за... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:36+0300

2026-11-11T17:36+0300

2026-11-11T17:36+0300

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taobao

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В Китае во время распродажи Double 11 покупатель приобрел двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян всего за 11 юаней (около 1,7 доллара). Об этом сообщает South China Morning Post. Жилье было выставлено на аукционе платформы Alibaba, которая управляет Taobao и владеет SCMP.Распродажа Double 11, запущенная Taobao в 2009 году как китайский аналог "Черной пятницы", в прошлом году принесла более 1,6 триллионов юаней (240 миллиардов долларов) валовой стоимости онлайн-товаров. В этом году акция длится до середины ноября и уже успела породить сюрреалистичные истории.Торги по квартире открылись со стартовой ценой в один юань, ставки росли с шагом 0,01 юаня, а максимальный лимит был установлен на отметке 11 юаней. По данным платформы, в аукционе приняли участие 1 677 человек, которые сделали 1 001 заявку до закрытия 5 ноября. Победителем стал анонимный покупатель из региона Цзянсу-Чжэцзян на востоке Китая: он первым подал лимитированную ставку в 11 юаней. Помимо этой суммы, ему предстоит заплатить около 2 000 юаней (примерно 300 долларов) налога по закону о праве собственности для завершения передачи права собственности.Во время прямой трансляции аукциона удивленный покупатель заявил, что не планирует переезжать в Хэйлунцзян. Вместо этого он намерен оставить квартиру как место для зимних поездок. Местные приложения оценивают рыночную стоимость такой квартиры примерно в 40 000 юаней, а средние цены на перепродажу в том же комплексе составляют около 2 700 юаней за квадратный метр. Менеджер аукционного агентства сообщил Fengmian News, что сделка была частью акции Alibaba Auction Double 11, а платформа субсидировала разницу в цене."Сверхдешевые дома могут иметь скрытые проблемы, включая неясные титулы, неоплаченные налоги, незадолженные сборы и тяжелые юридические издержки, если возникают споры", — предупредил Ван Ючэнь, юрист пекинской фирмы Beijing Jinsu Law Firm.Покупка быстро вызвала обсуждения в интернете. "Я так завидую, — прокомментировал один из пользователей. — Почему я вижу это только после закрытия?" Другой отметил: "Если вы редко живете там, ежегодные управленческие взносы становятся полным грузом". Третий сравнил покупку с приобретением замка за доллар: "дешево владеть, невозможно в обслуживании".Подобные распродажи в Китае не новость: в ноябре 2024 года женщина купила на аукционе квартиру площадью 40 квадратных метров в Вэйхае (провинция Шаньдун) за 11 юаней, хотя ее стоимость была менее 50 000 юаней. Инсайдеры отрасли пояснили, что аукцион по сниженной цене был создан для привлечения внимания и создания ажиотажа перед будущими продажами недвижимости.

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бизнес, недвижимость, мировая экономика, китай, taobao, south china morning post, alibaba