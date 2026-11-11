https://1prime.ru/20261111/lavrov-875109669.html
Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил Лавров
Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил Лавров - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил Лавров
Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:06+0300
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энергетика
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сербия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют. Надеемся, что и новое правительство будет обеспечивать преемственность в том, что касается стратегического партнерства с Российской Федерацией", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем наблюдательного совета госпредприятия "Сербиягаз" Александром Вулином.Также в ходе встречи было упомянуто о том, что в настоящий момент продолжаются переговоры о дальнейших поставках газа, о новом долгосрочном контракте.
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газ, россия, сербия, сергей лавров, мид рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил Лавров
Лавров: Россия полностью привержена газовым договоренностям с Сербией