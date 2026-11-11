https://1prime.ru/20261111/lavrov-875109669.html

Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил Лавров

Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил Лавров - 11.11.2026, ПРАЙМ

Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил Лавров

Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:06+0300

2026-11-11T13:06+0300

2026-11-11T13:28+0300

энергетика

газ

россия

сербия

сергей лавров

мид рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875109669.jpg?1794392892

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия привержена газовым договоренностям с Сербией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют. Надеемся, что и новое правительство будет обеспечивать преемственность в том, что касается стратегического партнерства с Российской Федерацией", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем наблюдательного совета госпредприятия "Сербиягаз" Александром Вулином.Также в ходе встречи было упомянуто о том, что в настоящий момент продолжаются переговоры о дальнейших поставках газа, о новом долгосрочном контракте.

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, сергей лавров, мид рф