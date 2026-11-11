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Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60% - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60%
Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60%
Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60% - в эквиваленте 27 центов до 43 центов, а в столичных торговых точках его можно встретить по цене 54–65 центов,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:42+0300
2026-11-11T09:42+0300
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 11 ноя – ПРАЙМ. Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60% - в эквиваленте 27 центов до 43 центов, а в столичных торговых точках его можно встретить по цене 54–65 центов, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. Как отмечают в агентстве, причина заключается в подорожании транспортных расходов и хранения урожая. "За последний месяц средняя цена лука в Таджикистане выросла на 60% - с 2,5 до 4 сомони (с 27 до 43 центов) за килограмм. В Душанбе в некоторых торговых точках его продают по 5–6 сомони (54-65 центов)", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что наряду с луком также подорожали капуста, перец, картофель, помидоры и огурцы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти продукты в среднем подорожали на 4,5%. По данным министерства сельского хозяйства, по итогам первых трех кварталов года в стране вырастили сельхозпродукции на сумму почти 7,2 миллиарда долларов - это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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таджикистан, душанбе
ТАДЖИКИСТАН, Душанбе
09:42 11.11.2026
 
Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60%

Азия-Плюс: лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60%, а в Душанбе — на 100%

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ДУШАНБЕ, 11 ноя – ПРАЙМ. Лук в Таджикистане за месяц подорожал на 60% - в эквиваленте 27 центов до 43 центов, а в столичных торговых точках его можно встретить по цене 54–65 центов, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс.
Как отмечают в агентстве, причина заключается в подорожании транспортных расходов и хранения урожая.
"За последний месяц средняя цена лука в Таджикистане выросла на 60% - с 2,5 до 4 сомони (с 27 до 43 центов) за килограмм. В Душанбе в некоторых торговых точках его продают по 5–6 сомони (54-65 центов)", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что наряду с луком также подорожали капуста, перец, картофель, помидоры и огурцы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти продукты в среднем подорожали на 4,5%.
По данным министерства сельского хозяйства, по итогам первых трех кварталов года в стране вырастили сельхозпродукции на сумму почти 7,2 миллиарда долларов - это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
ТАДЖИКИСТАНДушанбе
 
 
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