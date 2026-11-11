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МАГАТЭ уведомят об очередном погибшем от ударов ВСУ сотруднике ЗАЭС
МАГАТЭ уведомят об очередном погибшем от ударов ВСУ сотруднике ЗАЭС - 11.11.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ уведомят об очередном погибшем от ударов ВСУ сотруднике ЗАЭС
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об очередном погибшем от ударов ВСУ сотруднике ЗАЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:52+0300
2026-11-11T20:52+0300
2026-11-11T20:52+0300
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Инспекторов МАГАТЭ уведомят об очередном погибшем от ударов ВСУ сотруднике ЗАЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Еще один сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила вечером в среду станция. Это уже 15-й убитый работник станции с апреля 2026 года, отметили в пресс-службе. "Да, о произошедшем инспекторы МАГАТЭ будут поставлены в известность", - сказала Яшина. Она добавила, что условия жизни в Энергодаре напрямую связаны с безопасностью Запорожской АЭС. Безопасность станции обеспечивают прежде всего люди. Продолжая удары по Энергодару, киевский режим намеренно создает угрозу ядерной безопасности, заявила она.
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энергодар, магатэ, всу, запорожская аэс
Энергодар, МАГАТЭ, ВСУ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ уведомят об очередном погибшем от ударов ВСУ сотруднике ЗАЭС
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об очередном погибшем от ударов ВСУ сотруднике ЗАЭС