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МАГАТЭ провело первый курс подготовки по ядерному праву на русском языке

МАГАТЭ провело первый курс подготовки по ядерному праву на русском языке - 11.11.2026, ПРАЙМ

МАГАТЭ провело первый курс подготовки по ядерному праву на русском языке

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, в нем приняли участие 13... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T22:56+0300

2026-11-11T22:56+0300

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ВЕНА, 11 ноя - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, в нем приняли участие 13 человек из восьми стран, сообщило агентство. "МАГАТЭ провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, расширив возможности для юристов и представителей государственных органов углубить свои знания о международных и национальных правовых основах, регулирующих безопасное, защищенное и мирное использование ядерной энергии и ионизирующего излучения", - говорится в релизе. Уточняется, что двухнедельный курс проходил с 5 по 16 октября в Душанбе (Таджикистан) при поддержке правительства республики и Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности. Участники углубили знания международных правовых документов в области ядерной и физической ядерной безопасности, гарантий, гражданской ответственности за ядерный ущерб, а также изучили основные элементы национальной правовой базы в сфере использования атомной энергии. Программа включала лекции, практические занятия и дискуссии, в ходе которых представители разных стран смогли обменяться опытом, обсудить общие правовые проблемы и укрепить профессиональные связи. Как отметил первый замдиректора Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Таджикистана Матин Ахмедов, проведение курса стало важным вкладом в укрепление национального потенциала и развитие экспертных знаний, необходимых для формирования правовой базы мирного использования атомной энергии. Ранее аналогичные курсы МАГАТЭ проводило на английском языке в Сербии в 2024 году, а также в 2025 году - на испанском языке в Мексике и французском языке в Алжире. Нынешнее мероприятие стало частью усилий агентства по расширению доступа к углубленной подготовке в области ядерного права на официальных языках МАГАТЭ. Финансовую поддержку оказали США за счет внебюджетных взносов.

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россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, сербия, магатэ