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МАГАТЭ провело первый курс подготовки по ядерному праву на русском языке
МАГАТЭ провело первый курс подготовки по ядерному праву на русском языке - 11.11.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ провело первый курс подготовки по ядерному праву на русском языке
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, в нем приняли участие 13... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:56+0300
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ВЕНА, 11 ноя - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, в нем приняли участие 13 человек из восьми стран, сообщило агентство.
"МАГАТЭ провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, расширив возможности для юристов и представителей государственных органов углубить свои знания о международных и национальных правовых основах, регулирующих безопасное, защищенное и мирное использование ядерной энергии и ионизирующего излучения", - говорится в релизе.
Уточняется, что двухнедельный курс проходил с 5 по 16 октября в Душанбе (Таджикистан) при поддержке правительства республики и Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.
Участники углубили знания международных правовых документов в области ядерной и физической ядерной безопасности, гарантий, гражданской ответственности за ядерный ущерб, а также изучили основные элементы национальной правовой базы в сфере использования атомной энергии.
Программа включала лекции, практические занятия и дискуссии, в ходе которых представители разных стран смогли обменяться опытом, обсудить общие правовые проблемы и укрепить профессиональные связи.
Как отметил первый замдиректора Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Таджикистана Матин Ахмедов, проведение курса стало важным вкладом в укрепление национального потенциала и развитие экспертных знаний, необходимых для формирования правовой базы мирного использования атомной энергии.
Ранее аналогичные курсы МАГАТЭ проводило на английском языке в Сербии в 2024 году, а также в 2025 году - на испанском языке в Мексике и французском языке в Алжире.
Нынешнее мероприятие стало частью усилий агентства по расширению доступа к углубленной подготовке в области ядерного права на официальных языках МАГАТЭ. Финансовую поддержку оказали США за счет внебюджетных взносов.
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россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, сербия, магатэ
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, СЕРБИЯ, МАГАТЭ
МАГАТЭ провело первый курс подготовки по ядерному праву на русском языке
МАГАТЭ провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке
ВЕНА, 11 ноя - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, в нем приняли участие 13 человек из восьми стран, сообщило агентство.
"МАГАТЭ провело первый курс углубленной подготовки по ядерному праву на русском языке, расширив возможности для юристов и представителей государственных органов углубить свои знания о международных и национальных правовых основах, регулирующих безопасное, защищенное и мирное использование ядерной энергии и ионизирующего излучения", - говорится в релизе.
Уточняется, что двухнедельный курс проходил с 5 по 16 октября в Душанбе (Таджикистан) при поддержке правительства республики и Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.
Участники углубили знания международных правовых документов в области ядерной и физической ядерной безопасности, гарантий, гражданской ответственности за ядерный ущерб, а также изучили основные элементы национальной правовой базы в сфере использования атомной энергии.
Программа включала лекции, практические занятия и дискуссии, в ходе которых представители разных стран смогли обменяться опытом, обсудить общие правовые проблемы и укрепить профессиональные связи.
Как отметил первый замдиректора Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Таджикистана Матин Ахмедов, проведение курса стало важным вкладом в укрепление национального потенциала и развитие экспертных знаний, необходимых для формирования правовой базы мирного использования атомной энергии.
Ранее аналогичные курсы МАГАТЭ проводило на английском языке в Сербии в 2024 году, а также в 2025 году - на испанском языке в Мексике и французском языке в Алжире.
Нынешнее мероприятие стало частью усилий агентства по расширению доступа к углубленной подготовке в области ядерного права на официальных языках МАГАТЭ. Финансовую поддержку оказали США за счет внебюджетных взносов.