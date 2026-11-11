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Мединский сделал заявления по итогам переговоров в Абу-Даби
Мединский сделал заявления по итогам переговоров в Абу-Даби - 11.11.2026, ПРАЙМ
Мединский сделал заявления по итогам переговоров в Абу-Даби
Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил глава российской... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:30+0300
2026-11-11T14:30+0300
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АБУ-ДАБИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский."Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", — сказал он по итогам трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября.Мединский назвал правильной постановку вопроса о континентальной системе безопасности после завершения конфликта на Украине. "Мы считаем, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта на Украине, — правильная постановка", — сказал он. По его словам, вопрос об архитектуре европейской безопасности поднимался Россией не раз: "Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз". Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии.Отдельно Мединский сообщил, что российская делегация не общалась с представителями Европы, которые тоже находились в ОАЭ в эти дни. "Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Кроме того, по его словам, Москва не получала ни одного мирного предложения от европейских стран: "Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали".В свою очередь временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин заявил РИА Новости, что у Москвы пока нет договоренностей с Парижем по перезахоронению найденных во Франции останков русских солдат в России. "По перезахоронению в России пока у нас конкретных недоговоренностей и обменов с французами нет, но надо сказать, что именно на мемориальном направлении французская сторона ведет себя достаточно кооперабельно и конструктивно", — сказал он.В конце октября президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив историк Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что раскопки для эксгумации останков солдат Русского экспедиционного корпуса в районе французской коммуны Курси возобновились по распоряжению Парижа, а посольство РФ в Париже заявило, что следит за работами и направило властям Франции официальный запрос об их ходе и обстоятельствах.
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россия, мировая экономика, европа, абу-даби, сша, владимир мединский, франция, париж, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Абу-Даби, США, Владимир Мединский, ФРАНЦИЯ, Париж, МОСКВА
АБУ-ДАБИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", — сказал он по итогам трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября.
Мединский назвал правильной постановку вопроса о континентальной системе безопасности после завершения конфликта на Украине.
"Мы считаем, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта на Украине, — правильная постановка", — сказал он.
По его словам, вопрос об архитектуре европейской безопасности поднимался Россией не раз:
"Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз".
Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии.
Отдельно Мединский сообщил, что российская делегация не общалась с представителями Европы, которые тоже находились в ОАЭ в эти дни.
"Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Кроме того, по его словам, Москва
не получала ни одного мирного предложения от европейских стран: "Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали".
В свою очередь временный поверенный в делах России во Франции
Александр Зезюлин заявил РИА Новости, что у Москвы пока нет договоренностей с Парижем
по перезахоронению найденных во Франции останков русских солдат в России.
"По перезахоронению в России пока у нас конкретных недоговоренностей и обменов с французами нет, но надо сказать, что именно на мемориальном направлении французская сторона ведет себя достаточно кооперабельно и конструктивно", — сказал он.
В конце октября президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив историк Пьер Малиновски сообщил РИА Новости, что раскопки для эксгумации останков солдат Русского экспедиционного корпуса в районе французской коммуны Курси возобновились по распоряжению Парижа, а посольство РФ в Париже заявило, что следит за работами и направило властям Франции официальный запрос об их ходе и обстоятельствах.