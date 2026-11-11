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Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский
Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский - 11.11.2026, ПРАЙМ
Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский
Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:46+0300
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мировая экономика
общество
украина
европа
абу-даби
владимир мединский
мединский
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АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины."Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров", — сказал он, отвечая на вопрос, когда европейцы станут полноценными участниками переговоров по Украине.При этом именно тема архитектуры безопасности была центральной темой переговоров, отметил Мединский. "Эта тема была центральной темой переговоров", — сказал он, добавив, что вопрос о создании новой, всеобъемлющей и справедливой системы безопасности в Европе поднимался Россией не раз. По его словам, конфликт на Украине показал, что действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо: "По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник". Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии о новой системе континентальной безопасности.Отдельно Мединский сообщил, что гуманитарная тема поднималась в ходе переговоров. "Да, поднималась. Члены нашей делегации целевым образом этим занимались", — сказал он.
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мировая экономика, общество , украина, европа, абу-даби, владимир мединский, мединский
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, Абу-Даби, Владимир Мединский, Мединский
14:46 11.11.2026 (обновлено: 15:19 11.11.2026)
 
Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский

Мединский: ЕС станет участником переговоров, когда у него проснется совесть

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины.
"Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров", — сказал он, отвечая на вопрос, когда европейцы станут полноценными участниками переговоров по Украине.
При этом именно тема архитектуры безопасности была центральной темой переговоров, отметил Мединский.
"Эта тема была центральной темой переговоров", — сказал он, добавив, что вопрос о создании новой, всеобъемлющей и справедливой системы безопасности в Европе поднимался Россией не раз.
По его словам, конфликт на Украине показал, что действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо:
"По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник".
Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии о новой системе континентальной безопасности.
Отдельно Мединский сообщил, что гуманитарная тема поднималась в ходе переговоров.
"Да, поднималась. Члены нашей делегации целевым образом этим занимались", — сказал он.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЕВРОПААбу-ДабиВладимир МединскийМединский
 
 
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