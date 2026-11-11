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Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский

Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский - 11.11.2026, ПРАЙМ

Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский

Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:46+0300

2026-11-11T14:46+0300

2026-11-11T15:19+0300

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абу-даби

владимир мединский

мединский

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АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины."Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров", — сказал он, отвечая на вопрос, когда европейцы станут полноценными участниками переговоров по Украине.При этом именно тема архитектуры безопасности была центральной темой переговоров, отметил Мединский. "Эта тема была центральной темой переговоров", — сказал он, добавив, что вопрос о создании новой, всеобъемлющей и справедливой системы безопасности в Европе поднимался Россией не раз. По его словам, конфликт на Украине показал, что действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо: "По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник". Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии о новой системе континентальной безопасности.Отдельно Мединский сообщил, что гуманитарная тема поднималась в ходе переговоров. "Да, поднималась. Члены нашей делегации целевым образом этим занимались", — сказал он.

украина

европа

абу-даби

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мировая экономика, общество , украина, европа, абу-даби, владимир мединский, мединский