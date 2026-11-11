https://1prime.ru/20261111/medinskiy-875115885.html
Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский
Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский - 11.11.2026, ПРАЙМ
Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский
Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:46+0300
2026-11-11T14:46+0300
2026-11-11T15:19+0300
мировая экономика
общество
украина
европа
абу-даби
владимир мединский
мединский
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/12/867610223_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_44435fecea770e2024b4ea8626727a49.jpg
АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины."Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров", — сказал он, отвечая на вопрос, когда европейцы станут полноценными участниками переговоров по Украине.При этом именно тема архитектуры безопасности была центральной темой переговоров, отметил Мединский. "Эта тема была центральной темой переговоров", — сказал он, добавив, что вопрос о создании новой, всеобъемлющей и справедливой системы безопасности в Европе поднимался Россией не раз. По его словам, конфликт на Украине показал, что действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо: "По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник". Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии о новой системе континентальной безопасности.Отдельно Мединский сообщил, что гуманитарная тема поднималась в ходе переговоров. "Да, поднималась. Члены нашей делегации целевым образом этим занимались", — сказал он.
украина
европа
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/12/867610223_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b708d7158336596687964293eff2c91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, европа, абу-даби, владимир мединский, мединский
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, Абу-Даби, Владимир Мединский, Мединский
Система безопасности в Европе работает плохо, заявил Мединский
Мединский: ЕС станет участником переговоров, когда у него проснется совесть
АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснется совесть, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины.
"Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров", — сказал он, отвечая на вопрос, когда европейцы станут полноценными участниками переговоров по Украине.
При этом именно тема архитектуры безопасности была центральной темой переговоров, отметил Мединский
.
"Эта тема была центральной темой переговоров", — сказал он, добавив, что вопрос о создании новой, всеобъемлющей и справедливой системы безопасности в Европе
поднимался Россией не раз.
По его словам, конфликт на Украине
показал, что действующая после Ялты
и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо:
"По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник".
Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии о новой системе континентальной безопасности.
Отдельно Мединский сообщил, что гуманитарная тема поднималась в ходе переговоров.
"Да, поднималась. Члены нашей делегации целевым образом этим занимались", — сказал он.