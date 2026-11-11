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Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян
Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян - 11.11.2026, ПРАЙМ
Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:11+0300
2026-11-11T22:11+0300
2026-11-11T22:11+0300
финансы
россия
банки
дмитрий медведев
единая россия
госдума
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян. Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме. "Важна и доступность автокредитов, и лизинг специальной техники", - сказал Медведев. Председатель партии отметил, что эти и другие меры позволят решать задачи по развитию инфраструктуры и технологическому обновлению экономики.
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финансы, россия, банки, дмитрий медведев, единая россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банки, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума
Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян
Медведев: для россиян важна доступность автокредитов и лизинг спецтехники
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян.
Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме.
"Важна и доступность автокредитов, и лизинг специальной техники", - сказал Медведев.
Председатель партии отметил, что эти и другие меры позволят решать задачи по развитию инфраструктуры и технологическому обновлению экономики.