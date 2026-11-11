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Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян

Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян - 11.11.2026, ПРАЙМ

Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T22:11+0300

2026-11-11T22:11+0300

2026-11-11T22:11+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил важность доступности автокредитов для россиян. Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме. "Важна и доступность автокредитов, и лизинг специальной техники", - сказал Медведев. Председатель партии отметил, что эти и другие меры позволят решать задачи по развитию инфраструктуры и технологическому обновлению экономики.

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финансы, россия, банки, дмитрий медведев, единая россия, госдума