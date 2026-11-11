https://1prime.ru/20261111/medvedev-875135144.html
Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей
Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей
Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:35+0300
2026-11-11T22:35+0300
2026-11-11T22:35+0300
россия
промышленность
дмитрий медведев
единая россия
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875135144.jpg?1794425701
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме. "Технологическое обновление экономики требует от нас обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая беспилотную авиацию", - сказал Медведев, отметив, что это лишь один из примеров необходимых действий. Среди других мер председатель партии отметил обеспечение доступных автокредитов и поддержку лизинга спецтехники.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, дмитрий медведев, единая россия, госдума
РОССИЯ, Промышленность, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума
Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей
Медведев: технологическое обновление требует подготовку кадров для перспективных отраслей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме.
"Технологическое обновление экономики требует от нас обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая беспилотную авиацию", - сказал Медведев, отметив, что это лишь один из примеров необходимых действий.
Среди других мер председатель партии отметил обеспечение доступных автокредитов и поддержку лизинга спецтехники.