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Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей
Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей
Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:35+0300
2026-11-11T22:35+0300
россия
промышленность
дмитрий медведев
единая россия
госдума
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме. "Технологическое обновление экономики требует от нас обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая беспилотную авиацию", - сказал Медведев, отметив, что это лишь один из примеров необходимых действий. Среди других мер председатель партии отметил обеспечение доступных автокредитов и поддержку лизинга спецтехники.
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россия, промышленность, дмитрий медведев, единая россия, госдума
РОССИЯ, Промышленность, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума
22:35 11.11.2026
 
Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей

Медведев: технологическое обновление требует подготовку кадров для перспективных отраслей

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме.
"Технологическое обновление экономики требует от нас обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая беспилотную авиацию", - сказал Медведев, отметив, что это лишь один из примеров необходимых действий.
Среди других мер председатель партии отметил обеспечение доступных автокредитов и поддержку лизинга спецтехники.
 
РОССИЯПромышленностьДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума
 
 
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