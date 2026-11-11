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Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей

Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Медведев призвал обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей

Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T22:35+0300

2026-11-11T22:35+0300

2026-11-11T22:35+0300

россия

промышленность

дмитрий медведев

единая россия

госдума

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологическое обновление экономики требует обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев провел в среду совещание с членами "Единой России", на котором обсуждалась подготовка поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете страны в Госдуме. "Технологическое обновление экономики требует от нас обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая беспилотную авиацию", - сказал Медведев, отметив, что это лишь один из примеров необходимых действий. Среди других мер председатель партии отметил обеспечение доступных автокредитов и поддержку лизинга спецтехники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, дмитрий медведев, единая россия, госдума