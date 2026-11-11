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МЭР внесет стратегию развития цифровых платформ в кабмин до конца года
МЭР внесет стратегию развития цифровых платформ в кабмин до конца года - 11.11.2026, ПРАЙМ
МЭР внесет стратегию развития цифровых платформ в кабмин до конца года
Минэкономразвития России планирует внести стратегию развития цифровых платформ в правительство до конца текущего года, а утверждение документа ожидается уже в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:06+0300
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россия
финансы
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития России планирует внести стратегию развития цифровых платформ в правительство до конца текущего года, а утверждение документа ожидается уже в следующем году, сказал первый замминистра экономического развития России Максим Колесников. "В этом году мы должны внести в правительство, а в следующем году, в начале следующего года, я надеюсь, что она будет утверждена уже на уровне президента", - сказал он о стратегии развития цифровых платформ в рамках форума "День платформенной экономики". В июле президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики до 2036 года.
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россия, финансы, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин
МЭР внесет стратегию развития цифровых платформ в кабмин до конца года
МЭР планирует внести стратегию развития цифровых платформ в правительство до конца года
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития России планирует внести стратегию развития цифровых платформ в правительство до конца текущего года, а утверждение документа ожидается уже в следующем году, сказал первый замминистра экономического развития России Максим Колесников.
"В этом году мы должны внести в правительство, а в следующем году, в начале следующего года, я надеюсь, что она будет утверждена уже на уровне президента", - сказал он о стратегии развития цифровых платформ в рамках форума "День платформенной экономики".
В июле президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики до 2036 года.