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МЭР предложило уточнить правила возврата товаров на маркетплейсах - 11.11.2026, ПРАЙМ
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МЭР предложило уточнить правила возврата товаров на маркетплейсах
МЭР предложило уточнить правила возврата товаров на маркетплейсах - 11.11.2026, ПРАЙМ
МЭР предложило уточнить правила возврата товаров на маркетплейсах
Минэкономразвития РФ предлагает уточнить правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, так как сегодня продавцы нередко... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:52+0300
2026-11-11T12:20+0300
бизнес
россия
маркетплейсы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875105227.jpg?1794388837
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает уточнить правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, так как сегодня продавцы нередко сталкиваются с большим количеством возвратов продукции в определенных категориях, сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников."(Возвращают - ред.) детские костюмы на утренники, на Новый год, елки на Новый год и так далее, и так далее. Примеров много. То есть, их использовали и дальше возвращают. И наш селлер оказывается один на один с товаром, который уже невозможно продать второй раз", - сказал Колесников, выступая на форуме "День платформенной экономики".Он пояснил, что в законе о защите прав потребителей есть норма, которая регулирует правила возврата товаров в онлайн-торговле."Она была написана еще до того, как вообще появились платформы. Сделана она под интернет-торговлю, но все-таки интернет-торговля и посреднические цифровые платформа абсолютно разные бизнес-модели… Мы такую целую линию правил описываем в нашем законопроекте и рассчитываем, что будет поддержка этих инициатив, мы сильно поможем нашим селлерам", - пояснил Колесников.Текущее регулирование правил возврата товаров основано на нормах закона "О защите прав потребителей", которые были введены в 2004 году и не учитывают новую модель отношений - в которой появились посредники в лице цифровых платформ и пунктов выдачи заказов (ПВЗ).Ранее в Минэкономразвития говорили РИА Новости, что за клиентоцентричность платформ с бесплатной обратной доставкой при возвратах и за отсутствие контроля за возвратами платит продавец. Там приводили статистику, в соответствии с которой в 2025 году 62% продавцов на платформах столкнулись с проблемами при возвратах товаров надлежащего качества.В сентябре Минэкономразвития опубликовало проект поправок в действующее законодательство по регулированию деятельности цифровых платформ. В частности, министерство предлагает закрепить возможность возврата товара надлежащего качества только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен в течение 2 дней. Неполучение ответа от продавца в течение установленного срока признается его согласием на возврат товара.Кроме того, поправки предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень товаров надлежащего качества, от которых потребитель не вправе отказаться и вернуть, а также перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, россия, маркетплейсы
Бизнес, РОССИЯ, маркетплейсы
11:52 11.11.2026 (обновлено: 12:20 11.11.2026)
 
МЭР предложило уточнить правила возврата товаров на маркетплейсах

МЭР предложило уточнить правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает уточнить правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах, так как сегодня продавцы нередко сталкиваются с большим количеством возвратов продукции в определенных категориях, сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
"(Возвращают - ред.) детские костюмы на утренники, на Новый год, елки на Новый год и так далее, и так далее. Примеров много. То есть, их использовали и дальше возвращают. И наш селлер оказывается один на один с товаром, который уже невозможно продать второй раз", - сказал Колесников, выступая на форуме "День платформенной экономики".
Он пояснил, что в законе о защите прав потребителей есть норма, которая регулирует правила возврата товаров в онлайн-торговле.
"Она была написана еще до того, как вообще появились платформы. Сделана она под интернет-торговлю, но все-таки интернет-торговля и посреднические цифровые платформа абсолютно разные бизнес-модели… Мы такую целую линию правил описываем в нашем законопроекте и рассчитываем, что будет поддержка этих инициатив, мы сильно поможем нашим селлерам", - пояснил Колесников.
Текущее регулирование правил возврата товаров основано на нормах закона "О защите прав потребителей", которые были введены в 2004 году и не учитывают новую модель отношений - в которой появились посредники в лице цифровых платформ и пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
Ранее в Минэкономразвития говорили РИА Новости, что за клиентоцентричность платформ с бесплатной обратной доставкой при возвратах и за отсутствие контроля за возвратами платит продавец. Там приводили статистику, в соответствии с которой в 2025 году 62% продавцов на платформах столкнулись с проблемами при возвратах товаров надлежащего качества.
В сентябре Минэкономразвития опубликовало проект поправок в действующее законодательство по регулированию деятельности цифровых платформ. В частности, министерство предлагает закрепить возможность возврата товара надлежащего качества только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен в течение 2 дней. Неполучение ответа от продавца в течение установленного срока признается его согласием на возврат товара.
Кроме того, поправки предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень товаров надлежащего качества, от которых потребитель не вправе отказаться и вернуть, а также перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату.
 
БизнесРОССИЯмаркетплейсы
 
 
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