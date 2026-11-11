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Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправкомитета
Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправкомитета - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправкомитета
Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:41+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает МИД РФ. Глава МИД России Сергей Лавров в среду провел беседу с председателем наблюдательного совета государственного предприятия "Сербиягаз" Александром Вулиным. "Обсуждены актуальные вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере энергетики, подчеркнута нацеленность на выполнение имеющихся договоренностей, продолжение совместной работы в рамках межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Стороны также подчеркнули принципиальное значение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 в контексте урегулирования косовской проблемы.
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РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ, ООН
Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправкомитета
МИД: Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправкомитета
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Сербия нацелены на продолжение работы в рамках межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров
в среду провел беседу с председателем наблюдательного совета государственного предприятия "Сербиягаз" Александром Вулиным.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере энергетики, подчеркнута нацеленность на выполнение имеющихся договоренностей, продолжение совместной работы в рамках межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Стороны также подчеркнули принципиальное значение резолюции Совета Безопасности ООН
1244 в контексте урегулирования косовской проблемы.