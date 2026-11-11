https://1prime.ru/20261111/minenergo-875126569.html
Минэнерго утвердило новые требования к расчетам балансов электроэнергии
Минэнерго утвердило новые требования к расчетам балансов электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минэнерго утвердило новые требования к расчетам балансов электроэнергии
Минэнерго России утвердило новые требования к прогнозированию потребления и формированию балансов электроэнергии и мощности, теперь в расчетах будут учитываться | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:19+0300
2026-11-11T18:19+0300
2026-11-11T18:19+0300
краснодарский край
дальний восток
крым
сергей цивилев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго России утвердило новые требования к прогнозированию потребления и формированию балансов электроэнергии и мощности, теперь в расчетах будут учитываться системы накопления энергии, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установленная мощность энергосистемы в прогнозном балансе мощности энергосистемы рассчитывается как сумма установленных генерирующих мощностей электростанций и установленных мощностей систем накопления электрической энергии в составе энергосистемы", - говорится в документе.
При расчетах это также касается располагаемой и рабочей мощности накопителей. В предыдущей версии приказа, выпущенной в 2019 году, речь шла только о генерирующих мощностях.
Системы накопления электроэнергии на 350 МВт были введены в этом году в энергосистеме Юга России. Как отмечал глава Минэнерго Сергей Цивилев, накопители востребованы в условиях распространения возобновляемой энергетики.
Вслед за Краснодарским краем, а также Дальним Востоком, где уже рассматривается строительство 250 МВт мощностей, системы накопления энергии планируется установить в Московском регионе и республике Крым, заявлял министр.
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краснодарский край, дальний восток, крым, сергей цивилев
Краснодарский край, Дальний Восток, КРЫМ, Сергей Цивилев
Минэнерго утвердило новые требования к расчетам балансов электроэнергии
Минэнерго утвердило новые требования к прогнозированию потребления и формированию балансов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго России утвердило новые требования к прогнозированию потребления и формированию балансов электроэнергии и мощности, теперь в расчетах будут учитываться системы накопления энергии, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установленная мощность энергосистемы в прогнозном балансе мощности энергосистемы рассчитывается как сумма установленных генерирующих мощностей электростанций и установленных мощностей систем накопления электрической энергии в составе энергосистемы", - говорится в документе.
При расчетах это также касается располагаемой и рабочей мощности накопителей. В предыдущей версии приказа, выпущенной в 2019 году, речь шла только о генерирующих мощностях.
Системы накопления электроэнергии на 350 МВт были введены в этом году в энергосистеме Юга России. Как отмечал глава Минэнерго Сергей Цивилев, накопители востребованы в условиях распространения возобновляемой энергетики.
Вслед за Краснодарским краем, а также Дальним Востоком, где уже рассматривается строительство 250 МВт мощностей, системы накопления энергии планируется установить в Московском регионе и республике Крым, заявлял министр.