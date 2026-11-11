https://1prime.ru/20261111/minfin--875123841.html
Минфин разместил ОФЗ на 34,06 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 34,06 миллиарда рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 34,06 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:13+0300
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2026-11-11T17:13+0300
финансы
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 34,06 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 60,654 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 71,1927% от номинала, средневзвешенная цена - 71,2042% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,79% годовых, средневзвешенная доходность - также 15,79% годовых. Выручка от размещения - 24,566 миллиарда рублей. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года на 31,63 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 74,064 миллиарда.
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финансы, минфин, рынок, россия
Финансы, Минфин, Рынок, РОССИЯ
Минфин разместил ОФЗ на 34,06 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 34,06 миллиарда рублей при спросе 60,6 миллиардов рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 34,06 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 60,654 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 71,1927% от номинала, средневзвешенная цена - 71,2042% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,79% годовых, средневзвешенная доходность - также 15,79% годовых. Выручка от размещения - 24,566 миллиарда рублей.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин
разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года на 31,63 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 74,064 миллиарда.