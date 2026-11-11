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Минфин разместил ОФЗ на 31,6 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 31,6 миллиарда рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 31,6 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года на... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:26+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года на 31,63 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 74,064 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 79,31% от номинала, средневзвешенная цена - 79,3107% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,78% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,78% годовых. Выручка от размещения - 26,553 миллиарда рублей. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

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