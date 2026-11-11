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Минфин доразместил ОФЗ серии 26250 на 23,2 миллиарда рублей
Минфин доразместил ОФЗ серии 26250 на 23,2 миллиарда рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минфин доразместил ОФЗ серии 26250 на 23,2 миллиарда рублей
Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года - на 23,184... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:16+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года - на 23,184 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства.
Цена размещения составила 79,3107% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,78% годовых. Выручка от размещения - 19,462 миллиарда рублей.
Минфин ранее в среду в ходе аукциона разместил ОФЗ 26250 на 31,63 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 74,064 миллиарда.
Цена отсечения составила 79,31% от номинала, средневзвешенная цена - 79,3107% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,78% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,78% годовых. Выручка от размещения - 26,553 миллиарда рублей.
Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ выпуска составил 54,814 миллиарда рублей, выручка от размещения - 46,015 миллиарда.
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Минфин доразместил ОФЗ серии 26250 на 23,2 миллиарда рублей
Минфин доразместил после аукциона ОФЗ 26250 на 23,18 миллиарда рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года - на 23,184 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства.
Цена размещения составила 79,3107% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,78% годовых. Выручка от размещения - 19,462 миллиарда рублей.
Минфин ранее в среду в ходе аукциона разместил ОФЗ 26250 на 31,63 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 74,064 миллиарда.
Цена отсечения составила 79,31% от номинала, средневзвешенная цена - 79,3107% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,78% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,78% годовых. Выручка от размещения - 26,553 миллиарда рублей.
Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ выпуска составил 54,814 миллиарда рублей, выручка от размещения - 46,015 миллиарда.