https://1prime.ru/20261111/minpromtorg--875113764.html
Минпромторг напомнил о переносе техсбора на 1 декабря
Минпромторг напомнил о переносе техсбора на 1 декабря - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг напомнил о переносе техсбора на 1 декабря
Минпромторг России на фоне идеи отсрочить технологический сбор напомнил, что уже переносил срок введения на три месяца - с 1 сентября на 1 декабря. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
бизнес
минпромторг
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России на фоне идеи отсрочить технологический сбор напомнил, что уже переносил срок введения на три месяца - с 1 сентября на 1 декабря. "У компаний было время на подготовку. Закон принят в конце 2025 года, а начало применения сбора по просьбе отрасли перенесено с 1 сентября на 1 декабря 2026 года", - сказали в министерстве. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на ассоциацию производителей и продавцов электроники РАТЭК сообщила, что производители электроники просят перенести сроки введения технологического сбора. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.
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бизнес, минпромторг
Минпромторг напомнил о переносе техсбора на 1 декабря
Техсбор уже переносили на три месяца, напомнил Минпромторг
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России на фоне идеи отсрочить технологический сбор напомнил, что уже переносил срок введения на три месяца - с 1 сентября на 1 декабря.
"У компаний было время на подготовку. Закон принят в конце 2025 года, а начало применения сбора по просьбе отрасли перенесено с 1 сентября на 1 декабря 2026 года", - сказали в министерстве.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на ассоциацию производителей и продавцов электроники РАТЭК сообщила, что производители электроники просят перенести сроки введения технологического сбора.
Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.