https://1prime.ru/20261111/minpromtorg--875113764.html

Минпромторг напомнил о переносе техсбора на 1 декабря

Минпромторг напомнил о переносе техсбора на 1 декабря - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг напомнил о переносе техсбора на 1 декабря

Минпромторг России на фоне идеи отсрочить технологический сбор напомнил, что уже переносил срок введения на три месяца - с 1 сентября на 1 декабря. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:55+0300

2026-11-11T13:55+0300

2026-11-11T13:55+0300

бизнес

минпромторг

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России на фоне идеи отсрочить технологический сбор напомнил, что уже переносил срок введения на три месяца - с 1 сентября на 1 декабря. "У компаний было время на подготовку. Закон принят в конце 2025 года, а начало применения сбора по просьбе отрасли перенесено с 1 сентября на 1 декабря 2026 года", - сказали в министерстве. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на ассоциацию производителей и продавцов электроники РАТЭК сообщила, что производители электроники просят перенести сроки введения технологического сбора. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, минпромторг