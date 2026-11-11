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Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет
Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет
Отдельных штрафов за неуплату технологического сбора в России нет, сообщили в Минпромторге. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:38+0300
2026-11-11T13:38+0300
технологии
бизнес
минпромторг
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Отдельных штрафов за неуплату технологического сбора в России нет, сообщили в Минпромторге. "Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено", - сказали в ведомстве. При этом, согласно законодательству, в России действуют общие меры по уплате установленных в стране сборов. Так, в случае уклонения от уплаты может наступить и уголовная ответственность. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.
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технологии, бизнес, минпромторг
Технологии, Бизнес, Минпромторг
13:38 11.11.2026
 
Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет

Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора не установлено

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Отдельных штрафов за неуплату технологического сбора в России нет, сообщили в Минпромторге.
"Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено", - сказали в ведомстве.
При этом, согласно законодательству, в России действуют общие меры по уплате установленных в стране сборов. Так, в случае уклонения от уплаты может наступить и уголовная ответственность.
Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.
 
ТехнологииБизнесМинпромторг
 
 
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