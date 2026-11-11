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Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет

Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг: отдельных штрафов за неуплату технологического сбора нет

Отдельных штрафов за неуплату технологического сбора в России нет, сообщили в Минпромторге. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:38+0300

2026-11-11T13:38+0300

2026-11-11T13:38+0300

технологии

бизнес

минпромторг

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Отдельных штрафов за неуплату технологического сбора в России нет, сообщили в Минпромторге. "Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено", - сказали в ведомстве. При этом, согласно законодательству, в России действуют общие меры по уплате установленных в стране сборов. Так, в случае уклонения от уплаты может наступить и уголовная ответственность. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.

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технологии, бизнес, минпромторг