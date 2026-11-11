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Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию
Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию
Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
технологии
россия
бизнес
минпромторг
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается, рассказали журналистам в Минпромторге России. "Технологический сбор администрируется через действующие механизмы. Новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается: используются система маркировки, с которой производители и импортеры уже работают, и государственная информационная система промышленности (ГИСП)", - сказали в Минпромторге. В ведомстве добавили, что компания подает в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, как делает это сейчас. На его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет ее плательщику. "После уплаты подтверждение передается в систему маркировки. Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно", - заключили в Минпромторге. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
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192
40
192
40
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технологии, россия, бизнес, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Минпромторг
13:55 11.11.2026
 
Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию

Минпромторг: техсбор на электронную продукцию администрируется через действующие механизмы

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается, рассказали журналистам в Минпромторге России.
"Технологический сбор администрируется через действующие механизмы. Новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается: используются система маркировки, с которой производители и импортеры уже работают, и государственная информационная система промышленности (ГИСП)", - сказали в Минпромторге.
В ведомстве добавили, что компания подает в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, как делает это сейчас. На его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет ее плательщику.
"После уплаты подтверждение передается в систему маркировки. Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно", - заключили в Минпромторге.
Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесМинпромторг
 
 
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