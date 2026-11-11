https://1prime.ru/20261111/minpromtorg-875113589.html

Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию

Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию

Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:55+0300

2026-11-11T13:55+0300

2026-11-11T13:55+0300

технологии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается, рассказали журналистам в Минпромторге России. "Технологический сбор администрируется через действующие механизмы. Новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается: используются система маркировки, с которой производители и импортеры уже работают, и государственная информационная система промышленности (ГИСП)", - сказали в Минпромторге. В ведомстве добавили, что компания подает в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, как делает это сейчас. На его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет ее плательщику. "После уплаты подтверждение передается в систему маркировки. Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно", - заключили в Минпромторге. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, бизнес, минпромторг