https://1prime.ru/20261111/minpromtorg-875113589.html
Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию
Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию
Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
технологии
россия
бизнес
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875113589.jpg?1794394522
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается, рассказали журналистам в Минпромторге России.
"Технологический сбор администрируется через действующие механизмы. Новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается: используются система маркировки, с которой производители и импортеры уже работают, и государственная информационная система промышленности (ГИСП)", - сказали в Минпромторге.
В ведомстве добавили, что компания подает в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, как делает это сейчас. На его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет ее плательщику.
"После уплаты подтверждение передается в систему маркировки. Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно", - заключили в Минпромторге.
Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
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технологии, россия, бизнес, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Минпромторг
Минпромторг рассказал о технологическом сборе на электронную продукцию
Минпромторг: техсбор на электронную продукцию администрируется через действующие механизмы
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор в отношении некоторой электронной продукции будет осуществляться через уже действующие механизмы, новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается, рассказали журналистам в Минпромторге России.
"Технологический сбор администрируется через действующие механизмы. Новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создается: используются система маркировки, с которой производители и импортеры уже работают, и государственная информационная система промышленности (ГИСП)", - сказали в Минпромторге.
В ведомстве добавили, что компания подает в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, как делает это сейчас. На его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет ее плательщику.
"После уплаты подтверждение передается в систему маркировки. Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно", - заключили в Минпромторге.
Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.