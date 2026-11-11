https://1prime.ru/20261111/minpromtorg-875114038.html
Минпромторг: техсбор на электронику составит около 1% от цены гаджета
Минпромторг: техсбор на электронику составит около 1% от цены гаджета - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг: техсбор на электронику составит около 1% от цены гаджета
Ставки технологического сбора в отношении электронной продукции на первом этапе минимальны и составляют около 1% от цены гаджета, они в 10–20 раз ниже... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:03+0300
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2026-11-11T14:03+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ставки технологического сбора в отношении электронной продукции на первом этапе минимальны и составляют около 1% от цены гаджета, они в 10–20 раз ниже предельного уровня, установленного законом, сообщили журналистам в Минпромторге России. "Ставки первого этапа минимальны: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук при наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки. Это около одного процента стоимости устройства и в 10–20 раз ниже предельного размера сбора, установленного законом", - сказали в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что ставки техсбора установлены в фиксированном размере за единицу продукции и опубликованы в октябре. На первом этапе новый механизм распространяется только на продукцию, для которой уже действует обязательная маркировка: ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты. "Развитие собственной электроники - общегосударственная задача. Средства сбора служат источником инвестиций в разработку и производство российской техники. Это позволит расширить ее выпуск и снизить зависимость от внешних поставок, что отвечает интересам и рынка, и потребителей", - подчеркнули в ведомстве. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.
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технологии, россия, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг: техсбор на электронику составит около 1% от цены гаджета
Минпромторг: ставки техсбора в отношении электронной продукции на первом этапе минимальны
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ставки технологического сбора в отношении электронной продукции на первом этапе минимальны и составляют около 1% от цены гаджета, они в 10–20 раз ниже предельного уровня, установленного законом, сообщили журналистам в Минпромторге России.
"Ставки первого этапа минимальны: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук при наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки. Это около одного процента стоимости устройства и в 10–20 раз ниже предельного размера сбора, установленного законом", - сказали в Минпромторге.
В ведомстве пояснили, что ставки техсбора установлены в фиксированном размере за единицу продукции и опубликованы в октябре. На первом этапе новый механизм распространяется только на продукцию, для которой уже действует обязательная маркировка: ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты.
"Развитие собственной электроники - общегосударственная задача. Средства сбора служат источником инвестиций в разработку и производство российской техники. Это позволит расширить ее выпуск и снизить зависимость от внешних поставок, что отвечает интересам и рынка, и потребителей", - подчеркнули в ведомстве.
Технологический сбор на некоторую электронную продукцию начнет действовать в России с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.