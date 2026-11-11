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Минпромторг: оснований для перебоев поставок электроники нет - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг: оснований для перебоев поставок электроники нет
Минпромторг: оснований для перебоев поставок электроники нет - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг: оснований для перебоев поставок электроники нет
Оснований для перебоев поставок электроники из-за введения в России с 1 декабря технологического сбора нет, заявили журналистам в Минпромторге России. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:05+0300
2026-11-11T14:05+0300
технологии
бизнес
минпромторг
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Оснований для перебоев поставок электроники из-за введения в России с 1 декабря технологического сбора нет, заявили журналистам в Минпромторге России. "Оснований для перебоев в поставках нет", - прокомментировали в ведомстве введение технологического сбора на некоторую электронную продукцию с 1 декабря. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей. При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей. В Минпромторге подчеркнули, что технологический сбор является источником инвестиций в развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Он взимается на равных условиях с импортной продукции и с продукции, произведенной в России. Плательщиками являются и производители, и импортеры.
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192
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технологии, бизнес, минпромторг
Технологии, Бизнес, Минпромторг
14:05 11.11.2026
 
Минпромторг: оснований для перебоев поставок электроники нет

Минпромторг: оснований для перебоев поставок электроники из-за технологического сбора нет

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Оснований для перебоев поставок электроники из-за введения в России с 1 декабря технологического сбора нет, заявили журналистам в Минпромторге России.
"Оснований для перебоев в поставках нет", - прокомментировали в ведомстве введение технологического сбора на некоторую электронную продукцию с 1 декабря.
Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов - 37 рублей.
При наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, размер ставки ниже. Для ноутбуков она составит 500 рублей, для смартфонов - 250 рублей, а для телефонных аппаратов - 25 рублей.
В Минпромторге подчеркнули, что технологический сбор является источником инвестиций в развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Он взимается на равных условиях с импортной продукции и с продукции, произведенной в России. Плательщиками являются и производители, и импортеры.
 
ТехнологииБизнесМинпромторг
 
 
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