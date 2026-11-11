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Минпромторг предложил освобождать автомобили старше 30 лет от утильсбора

Минпромторг предложил освобождать автомобили старше 30 лет от утильсбора - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил освобождать автомобили старше 30 лет от утильсбора

Минпромторг предложил освобождать автомобили старше 30 лет от утилизационного сбора только в случае, если они признаны культурной ценностью, следует из проекта... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:35+0300

2026-11-11T14:35+0300

2026-11-11T14:35+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг предложил освобождать автомобили старше 30 лет от утилизационного сбора только в случае, если они признаны культурной ценностью, следует из проекта постановления кабмина, который изучило РИА Новости. Так, закреплено, что утилизационный сбор не уплачивается, если транспортное средство не предназначено для коммерческих перевозок, имеет оригинальный двигатель, кузов и раму, а также сохранено или отреставрировано до оригинального состояния. Теперь к этим требованиям добавляется необходимость признания таких автомобилей культурной ценностью в соответствии с законодательством. При этом базовые ставки на 2027 год сохраняются, как и было в предыдущей версии. Проект постановления также утверждает перечень транспортных средств, по которым не уплачивается утильсбор из-за применения процедуры свободной таможенной зоны в Калининградской области, а также перечень самоходных машин и прицепов, с которых взимается утильсбор. Помимо этого, планируется утвердить правила взимания и возврата сбора, а также зачета излишне уплаченных сумм этого сбора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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