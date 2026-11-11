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Минпромторг предложил унифицировать правовую базу по утильсбору - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил унифицировать правовую базу по утильсбору
Минпромторг предложил унифицировать правовую базу по утильсбору - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил унифицировать правовую базу по утильсбору
Минпромторг России предложил унифицировать правовую базу по регулированию утилизационного сбора, сообщило министерство. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:50+0300
2026-11-11T14:50+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875116296.jpg?1794397839
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил унифицировать правовую базу по регулированию утилизационного сбора, сообщило министерство. "Минпромторг России разработал проект постановления, который унифицирует правовые нормы, применяемые в процессе администрирования утилизационного сбора. Ранее такие правила для колесных транспортных средств и для самоходных машин регулировались разными постановлениями. Чтобы оптимизировать правовое пространство, предлагается объединить указанные объекты в один акт", - говорится в сообщении. Проект постановления устанавливает единые правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утильсбора в отношении колесных транспортных средств (шасси), самоходных машин и прицепов к ним. Также единым подходом предлагается объединить нормы возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора. Кроме того, предлагаемое решение конкретизирует особенности расчета суммы утилизационного сбора на технику, выпущенную таможенными органами на территории Евразийского экономического союза, поясняется в сообщении ведомства. Дополнительно конкретизируются особенности администрирования утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, и которые не используются в коммерческих целях. "Обращаем внимание, что предлагаемые решения не направлены на индексацию каких-либо коэффициентов утилизационного сбора, ранее установленные ставки не меняются. Ключевая цель сформированных изменений - приведение отраслевых актов в соответствие друг другу и упрощение процессов администрирования сбора", - отмечает министерство.
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40
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
14:50 11.11.2026
 
Минпромторг предложил унифицировать правовую базу по утильсбору

Минпромторг предложил унифицировать правовую базу по регулированию утильсбора

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил унифицировать правовую базу по регулированию утилизационного сбора, сообщило министерство.
"Минпромторг России разработал проект постановления, который унифицирует правовые нормы, применяемые в процессе администрирования утилизационного сбора. Ранее такие правила для колесных транспортных средств и для самоходных машин регулировались разными постановлениями. Чтобы оптимизировать правовое пространство, предлагается объединить указанные объекты в один акт", - говорится в сообщении.
Проект постановления устанавливает единые правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утильсбора в отношении колесных транспортных средств (шасси), самоходных машин и прицепов к ним. Также единым подходом предлагается объединить нормы возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора.
Кроме того, предлагаемое решение конкретизирует особенности расчета суммы утилизационного сбора на технику, выпущенную таможенными органами на территории Евразийского экономического союза, поясняется в сообщении ведомства.
Дополнительно конкретизируются особенности администрирования утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, и которые не используются в коммерческих целях.
"Обращаем внимание, что предлагаемые решения не направлены на индексацию каких-либо коэффициентов утилизационного сбора, ранее установленные ставки не меняются. Ключевая цель сформированных изменений - приведение отраслевых актов в соответствие друг другу и упрощение процессов администрирования сбора", - отмечает министерство.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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