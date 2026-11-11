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Минсельхоз надеется повысить пошлины на вино из недружественных стран

Минсельхоз надеется повысить пошлины на вино из недружественных стран - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз надеется повысить пошлины на вино из недружественных стран

Минсельхоз России в этом году надеется повысить таможенные пошлины на вино из недружественных стран, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:52+0300

2026-11-11T13:52+0300

2026-11-11T13:52+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России в этом году надеется повысить таможенные пошлины на вино из недружественных стран, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "У нас уже было два повышения. В этом году мы надеемся принять еще одно повышение по таким пошлинам для того, чтобы уменьшить импорт вина из недружественных стран", - сказала она. Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в 2024 году кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, оксана лут, минсельхоз