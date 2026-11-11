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Минсельхоз надеется повысить пошлины на вино из недружественных стран
Минсельхоз надеется повысить пошлины на вино из недружественных стран - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз надеется повысить пошлины на вино из недружественных стран
Минсельхоз России в этом году надеется повысить таможенные пошлины на вино из недружественных стран, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:52+0300
2026-11-11T13:52+0300
2026-11-11T13:52+0300
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оксана лут
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России в этом году надеется повысить таможенные пошлины на вино из недружественных стран, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"У нас уже было два повышения. В этом году мы надеемся принять еще одно повышение по таким пошлинам для того, чтобы уменьшить импорт вина из недружественных стран", - сказала она.
Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в 2024 году кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
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бизнес, россия, оксана лут, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
Минсельхоз надеется повысить пошлины на вино из недружественных стран
Лут: Минсельхоз надеется повысить таможенные пошлины на вино из недружественных стран
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России в этом году надеется повысить таможенные пошлины на вино из недружественных стран, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"У нас уже было два повышения. В этом году мы надеемся принять еще одно повышение по таким пошлинам для того, чтобы уменьшить импорт вина из недружественных стран", - сказала она.
Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в 2024 году кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.