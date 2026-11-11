https://1prime.ru/20261111/minselkhoz-875118411.html

Россия собрала 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей

Россия собрала 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Россия собрала 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей

Россия уже собрала порядка 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, рассказали в Минсельхозе. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:37+0300

2026-11-11T15:37+0300

2026-11-11T15:37+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия уже собрала порядка 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, рассказали в Минсельхозе. "Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано примерно 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 миллионов тонн пшеницы. По итогам года ожидается около 140 миллионов тонн в чистом весе", - говорится в сообщении министерства.

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз