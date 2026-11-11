https://1prime.ru/20261111/minselkhoz-875118411.html
Россия собрала 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей
Россия собрала 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия собрала 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей
Россия уже собрала порядка 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, рассказали в Минсельхозе. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:37+0300
2026-11-11T15:37+0300
2026-11-11T15:37+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875118411.jpg?1794400642
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия уже собрала порядка 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, рассказали в Минсельхозе. "Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано примерно 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 миллионов тонн пшеницы. По итогам года ожидается около 140 миллионов тонн в чистом весе", - говорится в сообщении министерства.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
Россия собрала 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей
Минсельхоз: Россия собрала 140 млн тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия уже собрала порядка 140 миллионов тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, рассказали в Минсельхозе.
"Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано примерно 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 миллионов тонн пшеницы. По итогам года ожидается около 140 миллионов тонн в чистом весе", - говорится в сообщении министерства.