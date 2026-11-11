https://1prime.ru/20261111/minselkhoz-875118492.html

Минсельхоз ожидает рекордный вылов сельди в России по итогам года

Минсельхоз ожидает рекордный вылов сельди в России по итогам года - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз ожидает рекордный вылов сельди в России по итогам года

Российский вылов сельди по итогам года прогнозируется на уровне рекордных 800 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:37+0300

2026-11-11T15:37+0300

2026-11-11T15:37+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875118492.jpg?1794400669

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский вылов сельди по итогам года прогнозируется на уровне рекордных 800 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России. Глава ведомства Оксана Лут рассказала об итогах работы отрасли в 2025 году и предварительных результатах 2026 года на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Растет производство свинины, молока и яиц. Выпуск продукции аквакультуры увеличился более чем на 15%. Ожидается рекордный вылов сельди - порядка 800 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз