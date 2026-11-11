https://1prime.ru/20261111/minselkhoz-875118492.html
Минсельхоз ожидает рекордный вылов сельди в России по итогам года
Минсельхоз ожидает рекордный вылов сельди в России по итогам года - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз ожидает рекордный вылов сельди в России по итогам года
Российский вылов сельди по итогам года прогнозируется на уровне рекордных 800 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:37+0300
2026-11-11T15:37+0300
2026-11-11T15:37+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875118492.jpg?1794400669
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский вылов сельди по итогам года прогнозируется на уровне рекордных 800 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России. Глава ведомства Оксана Лут рассказала об итогах работы отрасли в 2025 году и предварительных результатах 2026 года на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Растет производство свинины, молока и яиц. Выпуск продукции аквакультуры увеличился более чем на 15%. Ожидается рекордный вылов сельди - порядка 800 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
Минсельхоз ожидает рекордный вылов сельди в России по итогам года
Минсельхоз: вылов сельди в России в 2026 году ожидается на уровне рекордных 800 тысяч тонн
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский вылов сельди по итогам года прогнозируется на уровне рекордных 800 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России.
Глава ведомства Оксана Лут рассказала об итогах работы отрасли в 2025 году и предварительных результатах 2026 года на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Растет производство свинины, молока и яиц. Выпуск продукции аквакультуры увеличился более чем на 15%. Ожидается рекордный вылов сельди - порядка 800 тысяч тонн", - говорится в сообщении.