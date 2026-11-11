https://1prime.ru/20261111/minselkhoz-875118579.html

Минсельхоз рассказал о росте экспорта российской продукции АПК

Минсельхоз рассказал о росте экспорта российской продукции АПК - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал о росте экспорта российской продукции АПК

Российский экспорт продукции АПК значительно превышает прошлогодние показатели, уже поставлено порядка 65 миллионов тонн на 34 миллиарда долларов, сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:38+0300

2026-11-11T15:38+0300

2026-11-11T15:38+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК значительно превышает прошлогодние показатели, уже поставлено порядка 65 миллионов тонн на 34 миллиарда долларов, сообщил Минсельхоз РФ. "Показатели экспорта значительно превышают прошлогодние – на зарубежные рынки уже поставлено порядка 65 миллионов тонн продукции АПК на сумму 34 миллиарда долларов. В приоритете – поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и агротехнологий, экспорт которых с начала года вырос на 13%", - говорится в сообщении министерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз