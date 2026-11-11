https://1prime.ru/20261111/minselkhoz-875118660.html

Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод в 2026 году

Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод в 2026 году - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод в 2026 году

Минсельхоз России прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод на уровне 2,3 миллионов тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок по итогам текущего года,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:38+0300

2026-11-11T15:38+0300

2026-11-11T15:38+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

госдума

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод на уровне 2,3 миллионов тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок по итогам текущего года, говорится в сообщении ведомства. "Прогнозируется рекорд по плодам и ягодам – 2,3 миллиона тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок", - говорится в сообщении. Глава Минсельхоза России Оксана Лут представила в Госдуме результаты работы агропромышленного комплекса и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Она рассказала об итогах работы отрасли в 2025 году и предварительных результатах 2026 года на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, госдума