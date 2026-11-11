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Минтранс назвал самые популярные направления для авиакомпаний России - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Минтранс назвал самые популярные направления для авиакомпаний России
Минтранс назвал самые популярные направления для авиакомпаний России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс назвал самые популярные направления для авиакомпаний России
Российским пассажирам в зимнем сезоне доступны прямые авиарейсы в 39 стран мира, а самыми популярными направлениями по количеству маршрутов являются Узбекистан, | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:07+0300
2026-11-11T14:07+0300
бизнес
россия
узбекистан
китай
турция
росавиация
s7
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875114389.jpg?1794395259
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российским пассажирам в зимнем сезоне доступны прямые авиарейсы в 39 стран мира, а самыми популярными направлениями по количеству маршрутов являются Узбекистан, Китай и Турция, сообщил Минтранс РФ. "Вместе с Росавиацией собрали топ-10 стран по количеству международных направлений для авиакомпаний России. Всего в этом сезоне пассажирам доступны прямые рейсы в 39 стран. Топ стран по количеству международных маршрутов - Узбекистан (70), Китай (63), Турция (46)", - говорится в сообщении. Также в пятерку лидеров вошли Египет с 33 маршрутами и Вьетнам с 32 направлениями, отметили в Минтрансе. В десятке также расположились Таджикистан, Таиланд, Казахстан, ОАЭ и Армения. Также Минтранс рассказал о недавно запущенных рейсах. Так, с 30 октября авиакомпания S7 выполняет рейсы из Новосибирска в Мале, а с 4 ноября национальный перевозчик Иордании Royal Jordanian открыл новое направление из Аммана в Махачкалу. Кроме того, с 13 ноября стартуют перевозки вьетнамской авиакомпании Sun Phuquok между Москвой и Фукуоком, а также с 1 декабря ожидается возобновление рейсов авиакомпании Saudia из Джидды в Москву.
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бизнес, россия, узбекистан, китай, турция, росавиация, s7
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, Росавиация, S7
14:07 11.11.2026
 
Минтранс назвал самые популярные направления для авиакомпаний России

Минтранс: российским пассажирам в зимнем сезоне доступны прямые авиарейсы в 39 стран мира

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российским пассажирам в зимнем сезоне доступны прямые авиарейсы в 39 стран мира, а самыми популярными направлениями по количеству маршрутов являются Узбекистан, Китай и Турция, сообщил Минтранс РФ.
"Вместе с Росавиацией собрали топ-10 стран по количеству международных направлений для авиакомпаний России. Всего в этом сезоне пассажирам доступны прямые рейсы в 39 стран. Топ стран по количеству международных маршрутов - Узбекистан (70), Китай (63), Турция (46)", - говорится в сообщении.
Также в пятерку лидеров вошли Египет с 33 маршрутами и Вьетнам с 32 направлениями, отметили в Минтрансе. В десятке также расположились Таджикистан, Таиланд, Казахстан, ОАЭ и Армения.
Также Минтранс рассказал о недавно запущенных рейсах. Так, с 30 октября авиакомпания S7 выполняет рейсы из Новосибирска в Мале, а с 4 ноября национальный перевозчик Иордании Royal Jordanian открыл новое направление из Аммана в Махачкалу.
Кроме того, с 13 ноября стартуют перевозки вьетнамской авиакомпании Sun Phuquok между Москвой и Фукуоком, а также с 1 декабря ожидается возобновление рейсов авиакомпании Saudia из Джидды в Москву.
 
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНКИТАЙТУРЦИЯРосавиацияS7
 
 
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