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Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником

Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником - 11.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил экономистов страны с профессиональным праздником и отметил их вклад в укрепление экономического потенциала и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:36+0300

2026-11-11T13:36+0300

2026-11-11T13:36+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил экономистов страны с профессиональным праздником и отметил их вклад в укрепление экономического потенциала и конкурентоспособности России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с Днем экономиста. Этот профессиональный праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто вносит вклад в укрепление экономического потенциала России и ее конкурентоспособности", - говорится в телеграмме. Мишустин напомнил о масштабных задачах, поставленных главой государства: формирование экономики предложения, поддержка деловой активности, создание условий для нового инвестиционного цикла и достижение технологического суверенитета. По его словам, их решение во многом зависит от слаженной работы профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества. Кроме того, премьер-министр отметил, что благодаря тщательному анализу и эффективному прогнозированию последовательно реализуются национальные проекты и госпрограммы, развиваются регионы и ключевые отрасли, расширяются торговые связи с дружественными странами и выстраиваются современные логистические маршруты. Мишустин выразил уверенность в том, что компетентность, профессионализм и опыт экономистов и впредь будут способствовать устойчивому росту отечественной экономики и повышению благосостояния людей. "Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин