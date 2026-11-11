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Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником - 11.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил экономистов страны с профессиональным праздником и отметил их вклад в укрепление экономического потенциала и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:36+0300
2026-11-11T13:36+0300
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875111890.jpg?1794393377
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил экономистов страны с профессиональным праздником и отметил их вклад в укрепление экономического потенциала и конкурентоспособности России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с Днем экономиста. Этот профессиональный праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто вносит вклад в укрепление экономического потенциала России и ее конкурентоспособности", - говорится в телеграмме. Мишустин напомнил о масштабных задачах, поставленных главой государства: формирование экономики предложения, поддержка деловой активности, создание условий для нового инвестиционного цикла и достижение технологического суверенитета. По его словам, их решение во многом зависит от слаженной работы профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества. Кроме того, премьер-министр отметил, что благодаря тщательному анализу и эффективному прогнозированию последовательно реализуются национальные проекты и госпрограммы, развиваются регионы и ключевые отрасли, расширяются торговые связи с дружественными странами и выстраиваются современные логистические маршруты. Мишустин выразил уверенность в том, что компетентность, профессионализм и опыт экономистов и впредь будут способствовать устойчивому росту отечественной экономики и повышению благосостояния людей. "Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия", - добавил он.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
13:36 11.11.2026
 
Мишустин поздравил экономистов с профессиональным праздником

Мишустин поздравил экономистов страны с профессиональным праздником

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил экономистов страны с профессиональным праздником и отметил их вклад в укрепление экономического потенциала и конкурентоспособности России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с Днем экономиста. Этот профессиональный праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто вносит вклад в укрепление экономического потенциала России и ее конкурентоспособности", - говорится в телеграмме.
Мишустин напомнил о масштабных задачах, поставленных главой государства: формирование экономики предложения, поддержка деловой активности, создание условий для нового инвестиционного цикла и достижение технологического суверенитета. По его словам, их решение во многом зависит от слаженной работы профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества.
Кроме того, премьер-министр отметил, что благодаря тщательному анализу и эффективному прогнозированию последовательно реализуются национальные проекты и госпрограммы, развиваются регионы и ключевые отрасли, расширяются торговые связи с дружественными странами и выстраиваются современные логистические маршруты.
Мишустин выразил уверенность в том, что компетентность, профессионализм и опыт экономистов и впредь будут способствовать устойчивому росту отечественной экономики и повышению благосостояния людей.
"Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия", - добавил он.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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