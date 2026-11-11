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Курс юаня на Мосбирже усилил снижение в направлении 12,35 рубля

Курс юаня на Мосбирже усилил снижение в направлении 12,35 рубля - 11.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже усилил снижение в направлении 12,35 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской во второй половине среды усилил снижение в направлении уровня 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:16+0300

2026-11-11T18:16+0300

2026-11-11T18:16+0300

рынок

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во второй половине среды усилил снижение в направлении уровня 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск снижался на 6 копеек (-0,6%) - до 12,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,34-12,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,59 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,45 рубля. Рубль корректирует падение Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели снижается после четырех подряд сессий роста. Курс направляется к уровню 12,35 рубля за юань. "На валютном рынке юань прервал восходящее движение: после тестирования уровня 12,4 рубля он перешел к ощутимому снижению, которое пока носит технический характер. Мы связываем локальное укрепление рубля с отскоком нефтяных котировок вверх и спекулятивной реакцией на итоги переговоров в Абу-Даби", - комментирует Александр Фетисов из РСХБ. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,37% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,30% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.55 мск повышалась на 2% - до 93,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,7% - до 102,9 пункта. Прогнозы Действия импортеров, заканчивающих подготовку к новогоднему сезону, могут ослабить рубль, считает Владимир Зернов из Bitbanker. "Впрочем, следует отметить, что в последние торговые сессии торговые объемы юанем снижались — экспортеры могли придержать часть валюты, чтобы реализовать ее в будущем по более высоким ценам. Если эта тенденция продолжится, то курс доллара перейдет в диапазон 82,5-84 рубля, а курс евро переместится в сторону уровней 92-93,5 рубля", - оценивает он. По оценкам Фетисова из РСХБ, пока рано говорить о развороте краткосрочного тренда на ослабление рубля. "Наш прогнозный диапазон на краткосрочном горизонте составляет 12,26–12,52 рубля за юань", - добавляет он.

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